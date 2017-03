0:2 gegen Dresden: Würzburg rutscht weiter ab

Kickers entkommen dem Abwärtsstrudel auch am Samstag nicht - vor 50 Minuten

WÜRZBURG - Die Würzburger Kickers stecken in der 2. Fußball-Bundesliga endgültig in der Krise. Die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach unterlag am Samstag im Aufsteigerduell Dynamo Dresden mit 0:2 (0:0) und wartet damit schon seit sieben Spielen auf einen Dreier.

Für Elia Soriano und die Würzburger Kickers setzte es am Samstagnachmittag eine 0:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden. © dpa



Aias Aosman (47. Minute) und Niklas Kreuzer (77.) bescherten den Dresdnern in einem an Höhepunkten armen Duell vor 12.450 Zuschauern den zehnten Saisonsieg. Nach der fünften Niederlage in den vergangenen sechs Partien rutschten die Würzburger, die in der Offensive wieder einmal harmlos agierten, vorerst auf den elften Tabellenplatz ab. Das Team von Coach Uwe Neuhaus bleibt indes mit nun 38 Zählern als Fünfter bester Aufsteiger.

"Eine Saison ist lang. Es gibt immer Höhen und Tiefen, das gehört dazu", hatte Torhüter Robert Wulnikowski über den Negativtrend seiner Kickers gesagt. Einsatz ließen die Würzburger, denen es deutlich an Selbstvertrauen fehlt, wie gewohnt nicht vermissen. Doch wie auch die Gäste aus Sachsen wollte die Elf von Hollerbach zunächst nicht zu sehr aufmachen und dadurch gegnerische Konter begünstigen.

Lange Gesichter bei den Hausherren

Im Mittelfeld neutralisierten sich die beiden Kontrahenten, zu Strafraumszenen kam es in der ersten Hälfte im Grunde gar nicht. Die Kickers leisteten sich im Vorwärtsgang immer wieder Fehlpässe, um gefährlich werden zu können.

Für mehr Angriffswucht hatte Hollerbach Nejmeddin Daghfous aufgeboten, den seit der Winterpause eine Fußprellung beeinträchtigt hat. Doch auch der Hoffnungsträger in der Offensive, der in der Hinserie so oft dem Kickers-Spiel seinen Stempel aufgedrückt hatte, tat sich sehr schwer.

Lange Gesichter gab es bei den Hausherren das erste Mal kurz nach dem Wiederanpfiff. Niklas Hauptmann zog im Strafraum die Aufmerksamkeit gleich mehrerer Würzburger auf sich und legte den Ball auf den völlig unbeachteten Aosman quer, der aus fünf Metern locker das 1:0 für seine Dresdner erzielte. Die Kickers drängten auf den Ausgleich, doch echte Gefahr konnten sie nicht erzeugen. Mit einem sehenswerten Lupfer über Wulnikowski aus spitzem Winkel raubte Kreuzer den Unterfranken schließlich die Hoffnung auf einen Punktgewinn.

dpa