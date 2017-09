0:3 in Paris: Jetzt braucht Bayern einen Kaiser

NÜRNBERG - 0:3 auf französischem Boden? Richtig, da war doch was. Vor 16 Jahren verlor der FC Bayern bei Olympique Lyon schon einmal in der Champions League so hoch. Eine Klatsche, an die sich nicht nur Bayernfans noch heute erinnern.

Den Finger in die Wunde legen, das konnte Franz Beckenbauer in sportlichen Krisen besonders gut. Seit der Affäre um die WM 2006 hat sich der Kaiser aber aus der Fußballwelt zurückgezogen. © Uli Deck/dpa



März 2001. Der FC Bayern verlor bei Olympique Lyon mit 0:3. Sportlich zeigte der deutsche Rekordmeister eine katastrophale Leistung. Doch den Fußballfans blieb vor allem die anschließende Bankettrede des damaligen Präsidenten Franz Beckenbauer im Hinterkopf. "Ich sage immer, man kann jedes Spiel verlieren. Die Frage ist immer nur, wie man ein Spiel verliert. Das war heute eine Blamage. So, wie wir gespielt haben, aber das hat sich schon in den letzten Wochen und Monaten angedeutet, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist eine andere Sportart, die wir spielen. Lyon hat Fußball gespielt. Wir haben nicht Fußball gespielt. Wir haben zugeschaut, wir haben körperlos gespielt. Das ist nicht Fußball, das ist Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Es ist so."

Deutliche Worte, die sich auch problemlos auf das Autreten der Münchner bei Paris St. Germain am Mittwoch in der Champions League übertragen ließen. Wie es sich für den FC Bayern gehört, gab es natürlich auch nach dem 0:3 im Prinzenpark eine Bankettrede. Diesmal allerdings ohne den Kaiser, dafür aber mit Kalle. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kündigte an, "in Klartextform Konsequenzen ziehen" zu müssen. Was er damit meinte, sagte er aber nicht. Ein klassischer Rummenigge eben - kritisch und kühl.

In solchen Momenten wünscht man sich den Kaiser zurück. Jene Lichtgestalt, die nicht nur als Spieler leichtfüßig über den Platz schwebte, sondern auch als Trainer, Präsident und TV-Experte mit leichten aber bestimmten Worten stets die richtige Ansprache fand. Ein charmanter Kritiker, der dem FC Bayern und der ganzen Fußballwelt heute fehlt.

Seit er unmittelbar in den Skandal um die WM 2006 verwickelt ist, hört und sieht man die Lichtgestalt des deutschen Fußballs fast gar nicht mehr. Keine TV-Auftritte, keine Stadionbesuche, der Kaiser ist abgetaucht. Für viele mag es verwunderlich klingen, wenn sich Experten, Funktionäre, Spieler und Fans eine Rückkehr Beckenbauers trotz Sommermärchen-Affäre auf die Fußballbühne wünschen. Doch der Kaiser ist eben der Kaiser. Wenn man ihm nicht verzeihen kann, wem dann? Ob er irgendwann sein Comeback feiert, weiß wohl nur der Fußballgott. Oder um es mit den Worten Beckenbauers zu sagen: "Schau mer mal, dann seh mer scho."

