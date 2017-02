0:4! Harmlose Ice Tigers gehen in Augsburg unter

Rückstand auf Tabellenführer München ist wieder bei fünf Punkten - vor 54 Minuten

AUGSBURG - Die Thomas Sabo Ice Tigers haben den Schwung nach dem 3:2 im Spitzenspiel gegen Tabellenführer München nicht nutzen können. Mit dem 0:4 (0:1, 0:2, 0:3, 0:4) beim Augsburger EV hat sich der Rückstand auf den Spitzenreiter wieder auf fünf Punkte vergrößert.

Im Dezember vergangenen Jahres hatten die Ice Tigers noch knapp die Nase vorn - am Sonntag unterlagen die Nürnberger den Augsburger Panthern allerdings deutlich mit 0:4. © Sportfoto Zink / MaWi



Jason Miller gewinnt das Bully, legt den Puck zurück an die blaue Linie und Liam Garvey schießt die Ice Tigers ins Halbfinale. Zumindest aus Nürnberger Perspektive war das Playoffspiel im März 1999 der emotionale Höhepunkt einer heißen fränkisch-schwäbischen Rivalität, die danach schnell erkaltete. In Nürnberg wuchsen die Ambitionen, in Augsburg blieb man bis auf eine Finalteilnahme 2010 bescheiden. 2017 kann sich das wieder ändern, die Panther könnten wieder einmal Viertelfinalgegner werden – wie gefährlich das werden kann, wurde den Ice Tigers wohl nicht erst an diesem Sonntagabend klar.

Panther erarbeiten sich das Glück

4:0 gewann Augsburg gegen Nürnberg und bestätigte dabei jedes Prädikat, dass man der Mannschaft von Trainer Mike Stewart in dieser Saison zuschreibt. Die Ice Tigers unterlagen schnellen, aggressiven, aber niemals unfairen und begeisterungsfähigen Panthern, die sich das Glück erarbeiteten. Sowohl vor dem 2:0 durch Evan Trupp (10. Minute) als auch vor dem 3:0 durch Justin Shugg (36.) hatten jeweils Nürnberger Verteidiger Schüsse so unglücklich abgeblockt, dass der Puck den Augsburger Torschützen auf den Schläger sprang. Die Gastgeber aber erzwangen immer wieder diese Situationen – von den Ice Tigers kann man das nicht behaupten.

Nach dem vor allem defensiv intensiven und mental beanspruchenden 3:2 nach Penalty-Schießen gegen den EHC München fehlte es der Mannschaft von Trainer Rob Wilson in vielen Szenen an der nötigen und bislang oftmals gezeigten Konsequenz. Wenn dann noch, wie vor Ben Hanowskis frühem 1:0 (5.), Wechselfehler hinzukommen, stellen sich noch dazu vollkommen unnötige Herausforderungen. Hochkarätige Chancen erspielten sich die Ice Tigers derweil nur selten, selbst das zuletzt verbesserte Power-Play blieb harmlos. Allein Brandon Prust war immer wieder torgefährlich.

Ohne die verletzten Verteidiger Milan Jurcina und Colten Teubert konnten die körperlich noch immer überlegenen Ice Tigers den schnellen Augsburgern niemals ihr hartes Spiel aufzwingen. Im Schlussdrittel verlagerte sich das Geschehen zwar ins Augsburger Drittel, dieses Derby aber konnte Nürnberg nicht mehr drehen. Stattdessen traf Gabe Guentzel im Power-Play von der blauen Linie zum 4:0-Endstand ins Kreuzeck (54.).

Sebastian Böhm