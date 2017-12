Die Fans aus Sandhausen ließen sich den Spaß nicht verderben. Im frostigen Franken zogen die SVS-Anhänger in Sachen Oberbekleidung blank. Ihr Team, das bislang zahlreiche FCN-Angriffe unbeschadet überstanden hatte, lag da schon hinten. Eine Tatsache, die wiederum dem Endich-wieder-Heimsieg-Club richtig gut gefiel.

Fünf entscheidende Minuten, zwei wichtige Szenen: Kurz vor der Pause hatte die SpVgg Greuther Fürth zweimal das Nachsehen, der MSV Duisburg netzte doppelt und bedankte sich. Die desolate Auswärtsform der Fürther hält also an - wir haben für Sie die Bilder zum Drama in Duisburg!