1:1 auf der Alm: Kiel lässt Punkte in Bielefeld liegen

NÜRNBERG - Holstein Kiel hat im Verfolger-Duell mit Arminia Bielefeld Punkte liegen lassen. Aufsteiger Jahn Regensburg unterlag dem FC Erzgebirge Aue, der VfL Bochum feierte einen Erfolg gegen Eintracht Braunschweig. Der FC St. Pauli trennte sich ohne Sieger vom SV Sandhausen.

Die Störche kamen am Sonntag nicht über ein 1:1 bei Verfolger Arminia Bielefeld hinaus. © Friso Gentsch/dpa



Arminia Bielefeld - Holstein Kiel 1:1 (1:1)

Aufsteiger Holstein Kiel hat die Gunst der Stunde nicht genutzt und den Sprung auf den direkten Aufstiegsplatz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Tabellendritte kam bei Arminia Bielefeld nur zu einem 1:1 (1:1) und hat damit weiter zwei Punkte Rückstand auf den 1. FC Nürnberg, der am Samstag bei Dynamo Dresden ebenfalls 1:1 gespielt hatte.

Die Arminia rutschte um einen Platz auf Rang sechs ab, durfte sich aber schon vor dem Spiel über die Vertragsverlängerung von Trainer Jeff Saibene bis 2021 freuen. Brian Behrendt (21.) brachte Bielefeld in Führung, Kingsley Schindler glich aus (25.).

St. Pauli - SV Sandhausen 1:1 (1:0)

Der FC St. Pauli hat einen großen Schritt in Richtung Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen kam der Kiezclub am Ostersonntag über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und muss damit wie der Gegner weiter zittern.

Vor 29.381 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Millerntor-Stadion brachte Sami Allagui (26. Minute) die Gastgeber in Führung, die aber in der Folge völlig den Faden verloren. Rurik Gislason (54.) gelang der verdiente Ausgleich für den SVS. Die Topchance zum Sieg ließ St. Paulis Stürmer Aziz Bouhaddouz aus, der mit einem höchst umstrittenen Foulelfmeter an Torwart Marcel Schuhen (67.) scheiterte.

VfL Bochum - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0)

Der VfL Bochum feiert seinen nächsten Erfolg im Abstiegskampf und verschärft damit die Sorgen von Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Revierverein besiegte Braunschweig am Sonntag mit 2:0 (1:0) und ist seit fünf Partien ungeschlagen. Lukas Hinterseer (24./82. Minute) erzielte beide Tore.

Der Sieg gegen schwache Gäste hätte höher ausfallen können, aber der VfL vergab einige Chancen. Die beste Möglichkeit hatte Kevin Stöger (34.), dessen Foulelfmeter Keeper Jasmin Fejzic parierte. Braunschweig gelang nur ein Pfostentreffer von Domi Kumbela (70.). Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 schrumpfte auf zwei Punkte.

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue 1:3 (0:2)

Der FC Erzgebirge Aue hat einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert und sich wieder etwas von Relegationsrang 16 entfernt. Die konterstarken Sachsen gewannen am Sonntag bei Überraschungsaufsteiger SSV Jahn Regensburg mit 3:1 (2:0).

Vor 11.707 Zuschauern trafen zweimal Pascal Köpke (27. Minute, 57.) und Ridge Munsy (43.) für die Gäste. Die Regensburger konnten mit einem abgefälschten Freistoß durch Marvin Knoll (50.) nur kurz für neue Spannung sorgen. Aue ist nach dem zweiten Sieg nacheinander mit 36 Punkten nun Tabellen-15. Regensburg liegt mit 40 Zählern auf Position fünf.

