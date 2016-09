1:1! Fortuna ist nicht mit Fürth im Bunde

DÜSSELDORF - Einen Punkt hatte sich Stefan Ruthenbeck bei seinen Landsleuten aus dem Rheinland ausgerechnet, einen Punkt kann der Kleeblatt-Coach auch mit im Bus nach Hause nehmen. Dabei wäre für die Spielvereinigung beim 1:1 in Düsseldorf dank einer zumeist stabilen Defensive und eines treffsicheren Außenverteidigers vielleicht sogar mehr drin gewesen.

Einmal nicht aufgepasst: Düsseldorfs Oliver Fink erzielt in der Esprit-Arena den Ausgleich. © Sportfoto Zink / WoZi



Es geht bunt zu in der Esprit-Arena in Düsseldorf, jedenfalls dann wenn das Stadion, das sie 2004 an die Stelle des alten Rheinstadions gesetzt haben, nicht ganz gefüllt ist. Dann sieht man nämlich überall die roten, gelben, blauen und grauen Sitzschalen durchschimmern. Da wo die Fortuna-Fans stehen, dominiert natürlich vor allem eine Farbe: "Alarmstufe Rot" begrüßte eine Choereographie der Fortuna-Anhänger die Fürther.

Auf deren Seite nahm Trainer Stefan Ruthenbeck keine Änderung an seiner Startelf im Vergleich zum 3:2-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue vor der Länderspielpause vor. Der unter der Woche noch mit einer Schienbeinprellung angeschlagene Nicolai Rapp ersetzte weiterhin den verletzten Jurgen Gjasula im defensiven Mittelfeld.

Die Partie, die sich in der Arena entwickelte, ließ aber zunächst niemanden rot sehen - sie war geprägt von einem abwartenden Spiel beider Mannschaften, die sich den Ball lieber quer zuschoben, als einen Pass in die Spitze zu wagen. Dass sich bei beiden Teams viele Fehlpässe einschlichen, konnte weder die Spielvereinigung noch die Fortuna für sich nutzen. Düsseldorf wirkte offensiv zu Beginn gefährlicher, Fürth konnte dafür mehr Ballbesitz und mehr gewonnene Zweikämpfe für sich verzeichnen.

Narey nagelt ihn rein

Die erste richtige Chance der Partie gab es erst in der 20. Minute durch einen Freistoß, den Robert Zulj auf Fortuna-Keeper Michael Rensing schoss. Drei Minuten später gab es die nächste Standard-Gelegenheit für das Kleeblatt: Die Freistoß-Flanke, die Niko Gießelmann in den Strafraum zirkelte, wirkte zunächst missglückt, Rouwen Hennings konnte den Ball scheinbar sicher aus dem Sechzehner köpfen. Doch er landete vor den Füßen von Khaled Narey, der von rechts aus gut 23 Metern an Rensing vorbei zur Fürther Führung traf.

Da sah's noch richtig gut aus: Khaled Narey hatte das Kleeblatt am Rhein in Front gebracht. © Sportfoto Zink / WoZi



Mit dem 1:0 im Rücken war die Spielvereinigung jetzt das überlegene Team, konnte sich aber weiterhin zu wenige Chancen erspielen, da bei den Kontergelegenheiten spätestens der letzte Pass zu ungenau gespielt wurde. Ein ähnliches Bild ergab sich zu Beginn der zweiten Hälfte, als Dursun in der 53. Minute mit einem schönen Pass Narey auf der rechten Seite schickte, dessen scharfe Hereingabe an den Fünfmeterraum aber an Freund und Feind vorbei ging.

Und die Fortuna? Die verstärkte ihre Bemühungen, blieb aber blass. Ein Flachschuss von Fink, der gut drei Meter am Tor von Megyeri vorbeiging, war zunächst die beste Möglichkeit der Rheinländer im zweiten Durchgang (61.). Neun Minuten später kam Fink aus acht Metern frei zum Schuss, erwischte den Ball aber nicht richtig. Im Gegenzug hätte Zulj nach einem Querpass von Berisha in Zusammenarbeit mit Bodzek und Akpoguma fast das 2:0 ins Tor gestolpert, Rensing kam aber gerade noch mit einer Hand an das Leder.

Hennings, Fink, 1:1

Über Gegentore - zuletzt fünf in zwei Spielen - haben sie in Fürth in den vergangenen Wochen häufiger gesprochen und auch gegen Düsseldorf hielt die Spielvereinigung die Null nicht: In der 78. verlor Freis zunächst den Ball am Düsseldorfer Strafraum, die Fortuna verlagerte das Spiel auf die rechte Fürther Seite, wo Hennings Franke aussteigen ließ und nach innen auf Fink passte, der nur noch zum 1:1 einschieben musste.

Mit dem Ausgleich schenkte die Spielvereinigung auch den zweiten Platz der Tabelle her, den sie im Falle eines Sieges eingenommen hätte. So steht das Kleeblatt vor dem ersten fränkischen Derby gegen die Würzburger Kickers am kommenden Spieltag auf Platz sechs.

Fortuna Düsseldorf: Rensing - Schauerte , Akpoguma , Madlung , Schmitz - Bodzek - Bebou (65. Kiesewetter) , Sobottka , Fink , Bellinghausen (57. Ferati) - Hennings

SpVgg Greuther Fürth: Megyeri - Narey , Franke , Caligiuri , Gießelmann - Hofmann , Rapp - Berisha (73. Tripic) , Zulj , Freis (84. Steininger) - Dursun

Tore: 0:1 Narey (23.). 1:1 Fink (78.) | Gelbe Karten: Sobottka, Madlung - Rapp, Caligiuri, Zulj, Narey, Gießelmann | Schiedsrichter: Kampka (Mainz) | Zuschauer: 25.866.

Alexander Pfaehler