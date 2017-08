1:1 gegen Braunschweig: Lautern erkämpft sich einen Punkt

FCK weiter sieglos - Düsseldorf neuer Tabellenführer - vor 19 Minuten

KAISERSLAUTERN - Remis im Montagabendspiel: Der 1. FC Kaiserslautern gleicht gegen Eintracht Braunschweig spät aus und holt einen Punkt. Der neue Spitzenreiter heißt indes Fortuna Düsseldorf: F95 setzte sich am Sonntag mit 2:1 in Sandhausen durch und eroberte den Platz an der Sonne.

Behielt kurz vor Schluss den Durchblick: Lauterns Neuzugang Gervane Kastaneer sorgte für den Ausgleich gegen Braunschweig. © Uwe Anspach/dpa



1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1)

Aufstiegsanwärter Eintracht Braunschweig hat die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Beim weiterhin sieglosen 1. FC Kaiserslautern spielte die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am Montagabend nur 1:1.

Der Lauterer Neuzugang Gervane Kastaneer glich in der 80. Minute die Braunschweiger Führung durch Onel Hernandez (27.) noch aus. Nach dem Pokal-K.o. bei Holstein Kiel und dem schwachen 1:1 gegen Erzgebirge Aue wurde die Eintracht diesmal für ihre Passivität in der zweiten Halbzeit bestraft. Der FCK wiederum verhinderte mit diesem Ergebnis den schlechtesten Saisonstart seiner Zweitliga-Geschichte.

SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:0)

Ex-Bundesligist Fortuna Düsseldorf setzt seinen Höhenflug fort und hat am 4. Spieltag die Tabellenspitze erobert. Die Fortuna gewann am Sonntag dank des Siegtreffers von Rouwen Hennings in der 90. Minute mit 2:1 beim SV Sandhausen.

Rouwen Hennings erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Fortuna. © Uwe Anspach/dpa



Die Fortuna und der neuen Tabellen-Zweite Darmstadt 98 profitierten vom Punktverlust der Konkurrenten. So kam der bisherigen Tabellenführer Arminia Bielefeld bei Union Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Dem VfL Bochum gelang mit dem 3:2 gegen Dynamo Dresden der erste Saisonsieg.

VfL Bochum - Dynamo Dresden 3:2 (2:1)

Der VfL Bochum hat den ersten Saisonsieg geschafft. Der Revierclub bezwang am 4. Spieltag Dynamo Dresden mit 3:2 (2:1). Der Siegtreffer gelang Lukas Hinterseer in der 88. Minute.

Vor 14.808 Zuschauern im Ruhrstadion brachte Philip Heise (11.) die Gäste zunächst in Führung, ehe VfL-Kapitän Felix Bastians mit zwei Toren (16. und 27./Foulelfmeter) die Partie drehte. Doch in der Schlussphase gelang den Sachsen durch Aias Aosman (77.) noch der Ausgleich, ehe Bochums Stürmer Hinterseer dem neuen Trainers Ismail Atalan den erstern Dreier in der 2. Liga bescherte.

Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)

Arminia Bielefeld hat erstmals in der Saison der 2. Bundesliga nicht gewonnen. Die dreimal siegreichen Ostwestfalen kamen am Sonntag bei Union Berlin nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verloren ihre Tabellenführung.

Im mit 21.034 Zuschauern ausverkauften Stadion gingen die Gäste durch Andreas Voglsammer (46.) kurz nach der Pause nach einem Abwehrfehler in Front. In der 55. Minute glich Marcel Hartel für die insgesamt überlegenen Berliner aus. Union-Neuzugang Atsuto Uchida von Schalke 04, der erst am vergangenen Mittwoch in Berlin eingetroffen war, blieb auf der Bank.

Jahn Regensburg - Holstein Kiel 1:2 (1:2)

Freudentaumel bis zur Förde: Holstein Kiel gewinnt auch in Regensburg und steht nun mit sieben Punkten aus vier Spielen da. © Sven Hoppe/dpa



Der SSV Jahn Regensburg hat das Aufsteigerduell gegen Holstein Kiel verloren und wartet weiter auf seinen ersten Heimsieg. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer verschlief beim 1:2 (1:2) am Samstag die erste Hälfte fast komplett und konnte nach dem Seitenwechsel nicht mehr entscheidend aufdrehen.

Kingsley Schindler mit seinem zweiten Saisontor (20. Minute) und Marvin Ducksch (30.) brachten die forschen Gäste vor 8600 Zuschauern komfortabel in Führung. Marvin Knoll (43.) konnte mit einem sehenswerten Freistoß nur noch den schmeichelhaften Anschluss für die viel zu harmlosen Regensburger herstellen.

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Der FC St. Pauli ist nach drei sieglosen Pflichtspielen wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen bezwang am Samstag den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Johannes Flum nach einem Eckball in der Nachspielzeit(90.+2). In den ersten 45 Minuten wurde den 29.546 Zuschauern eine schwache Partie geboten.

Ein Distanzschuss des Heidenheimers Arne Feick, der knapp das Tor verfehlte, war die einzige echte Chance. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ auch Nikola Dovedan eine Schussgelegenheit ungenutzt. Die Hamburger entwickelten in der zweiten Halbzeit mehr Offensivdrang und wurden mit dem späten Siegtreffer dafür belohnt.

MSV Duisburg - Darmstadt 98 1:2 (1:1)

Die Lilien sind auf Kurs: Darmstadt 98 gewinnt auch in Duisburg und feiert den dritten Sieg im vierten Spiel. © Ina Fassbender/dpa



Darmstadt 98 lässt sich auf dem angepeilten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga nicht beirren. Am Freitag setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Frings durch einen späten Treffer von Yannick Stark (88. Minute) mit 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger MSV Duisburg durch und feierte zum Auftakt des 4. Zweitliga-Spieltags den dritten Saisonsieg.

Vor 16.297 Zuschauern in Duisburg ging der MSV zunächst durch Moritz Stoppelkamp (25.) gegen starke Gäste in Führung. Marvin Mehlem (35.) markierte den Ausgleich für Darmstadt, ehe Stark den Siegtreffer erzielte. MSV-Keeper Mark Flekken parierte einen Foulelfmeter (78.) von Tobias Kempe.

dpa