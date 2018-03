Diese Partie fällt zweifelsohne unter die Kategorie: Nichts für schwache Nerven. Vor heimischer Kulisse mussten die Werfer von Brose Bamberg in den ersten beiden Vierteln einem Rückstand gegen Würzburg hinterherlaufen. Am Ende setzten sich die Oberfranken beim Liga-Heimdebüt von Coach Luca Banchi dann aber doch knapp mit 70:67 durch.

Die Playoff-Chancen sind zwar nur noch theoretisch, trotzdem lassen sich Bambergs beste Basketballer nicht hängen. In der Euroleague behält Brose gegen Anadolu Efes Istanbul die Oberhand. Das Parkett in Bamberg brannte mal wieder, hier kommen die Match-Bilder!

Playoff-Zeit, schöne Zeit? Für ambitionierte Ice Tigers galt das in der Vergangenheit nicht unbedingt. Dieses Mal soll alles anders werden - wurde es zumindest beim 1:4 gegen abgezockte und in den entscheidenden Momenten zielstrebigere Kölner in Spiel eins der Viertelfinal-Serie aber nicht.