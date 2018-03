1:1 im Pott: Bochum ringt Kiel einen Punkt ab

BOCHUM - Dank des Dreifach-Torschützen Moussa Koné hat die SG Dynamo Dresden bereits am Freitag den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Am Samstag legte allerdings auch die Konkurrenz nach: Der Vorletzte Darmstadt punktete gegen Ingolstadt und Bochum brachte Kiel zum schwitzen.

Kiels Marvin Ducksch traf zwar zum 1:1-Ausgleich, gewinnen konnten die Störche in Bochum aber nicht. © Guido Kirchner/dpa



VfL Bochum - Holstein Kiel 1:1 (1:0)

Herbstmeister Holstein Kiel hat am Samstag mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden beim VfL Bochum einen weiteren Punkt im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geholt. Marvin Ducksch (61. Minute) erzielte vor 14.939 Zuschauern den Treffer für das Team von Trainer Markus Anfang, das Relegationsrang drei festigte und den Rückstand auf den zweiten 1. FC Nürnberg auf vier Punkte verkürzte. Kevin Stöger (8. Minute) traf für die Bochumer, die den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Robin Dutt verpassten und weiter um den Ligaverbleib bangen müssen.

Mit der frühen Führung im Rücken waren die Bochumer lange die dominierende Vertretung, versäumten es aber, mit dem zweiten Tor für eine Vorentscheidung zu sorgen. Nach dem Ausgleich waren die Gäste überlegen und durchaus noch gewinnen können.

FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig 0:0 (0:0)

Der FC St. Pauli hat den vierten Saison-Heimsieg beim 0:0 im Nordduell gegen Eintracht Braunschweig verpasst. Auf tiefem Geläuf hatte der Hamburger Zweitligist am Samstag im mit 29.546 Zuschauern ausverkauften Millerntor-Stadion zwar mehr Spielanteile, konnte aber seine Abschlussschwäche nicht überwinden. Für Diskussionen sorgte ein Abseitstreffer von Sami Allagui (62. Minute). Die Niedersachsen verzeichneten Chancen durch Christoffer Nymann (3.) und Suleiman Abdullahi (55./81.) mit zwei Pfostenschüssen. Mit 35 Punkten verpassten es die Gastgeber, sich aus der Abstiegszone abzusetzen, auch Braunschweig ist mit 33 Zählern nicht sorgenfrei.

Ein Teil der rund 2800 mitgereisten Gäste-Anhänger fiel zu Beginn durch Zündeln von Pyrotechnik auf.

SV Darmstadt - FC Ingolstadt 1:1 (0:1)

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat gegen den FC Ingolstadt zwei dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf liegengelassen und ist nunmehr seit fast fünf Monaten ohne Heimsieg. Gegen die Bayern gab es am Samstag ein 1:1 (0:1). Vor 14.000 Zuschauern am Böllenfalltor gingen die Gäste durch Robert Leipertz (18. Minute) in Führung. Tobias Kempe (67. Foulelfmeter) besorgte den Ausgleich.

Nach dem Rückstand bemühten sich die Hausherren, taten sich aber gegen defensiv disziplinierte Gäste schwer. Lediglich Terrence Boyd (32.) sorgte mit einem Kopfball an den Pfosten für Gefahr. Nachdem der starke Fabian Holland im Ingolstädter Strafraum zu Fall gekommen war, brachte der Elfmeter den verdienten Ausgleich.

Mit seinen drei Toren verhalf Moussa Koné Dynamo Dresden am Freitag zu einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf. © Monika Skolimowska/dpa



Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 3:2 (2:1)

Die Sachsen setzten sich am Freitag mit 3:2 (2:1) gegen den 1. FC Heidenheim durch und zogen durch den zehnten Saisonerfolg in der Tabelle an Heidenheim vorbei. Vor 24.763 Zuschauer sorgte Koné in der spektakulären Anfangsphase (5./11.) für die Führung der Hausherren, die die Gäste durch Maximilian Thiel (7.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatten. Nach dem Eigentor des Dresdners Paul Seguin (59.) war es erneut Koné, der traf und den Sieg perfekt machte. Mit 35 Punkten schob sich Dresden auf Rang acht nach vorne. Heidenheim fiel mit 34 Zählern auf Platz zehn zurück.

