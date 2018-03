1:2! Berisha macht blassen BVB noch blässer

Salzburgs Brause-Kicker gefährden Dortmunds Weiterkommen - vor 10 Stunden

DORTMUND - Das war viel zu wenig. Gegen Österreichs Meister verliert Borussia Dortmund sein Achtelfinal-Heimspiel. Um in der Europa League zu bleiben, muss in der nächsten Woche in Salzburg eine deutliche Leistungssteigerung her.

Borussia Dortmund steht in der Europa League vor dem Aus im Achtelfinale. Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga verlor das Hinspiel gegen RB Salzburg nach einer desolaten Leistung am Donnerstag daheim mit 1:2.

Gegen Österreichs Serienmeister sorgte nur der Anschlusstreffer von André Schürrle in der 62. Minute für etwas Hoffnung vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag in Salzburg.

Für die Gäste erzielte Valon Berisha, der Bruder des Ex-Fürthers Veton, beide Tore. Berisha verwandelte vor 53.700 Zuschauern in der 49. Minute einen Foulelfmeter und erhöhte sieben Minuten später auch.

dpa