Bis auf Rang elf hätte die SpVgg Greuther Fürth am Montagabend mit einem Sieg in Aue klettern können. Stattdessen verschlief die Buric-Elf die erste Halbzeit komplett und verlor mit 1:2 im Erzgebirge. Jetzt sind Sie an der Reihe, bleiben Sie hellwach und benoten Sie die Kleeblatt-Profis!