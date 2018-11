1:3! Köln baut Führung gegen die Ice Tigers wieder aus

Kann das Jiranek-Team die Aufholjagd fortsetzen? - vor 1 Stunde

KÖLN - Für die Thomas Sabo Ice Tigers wird es langsam Zeit Punkte in der DEL zu sammeln, wenn es mit den Play-Offs noch was werden soll. Gegen Wolfsburg hat man bereits den ersten Schritt in Richtung Aufholjagd gemacht, nun soll in Köln der nächste folgen. Der Live-Ticker:

+++ Hier geht's zum Live-Ticker! +++

tso