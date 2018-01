1:3-Niederlage: Ice Tigers schwimmen gegen die Haie

Erfolglose "Ladies Night" in der Arena - Mulock macht alles klar - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die Thomas Sabo Ice Tigers verlieren 1:3 gegen Köln. Dabei kommt Nürnberg lange nicht mit dem aggressiven Spiel der Haie zurecht – am unglücklichsten verhalten sich aber die Schiedsrichter.

Heimniederlage Nummer fünf: Gegen die Kölner Haie gingen die Thomas Sabo Ice Tigers am Mittwoch leer aus. © Roland Fengler



Es gibt nicht viele Gründe, warum Nürnbergs beste Eishockeyspieler derzeit neidisch nach Köln blicken sollten. Die Haie hinken ihren traditionell großen Ambitionen hinterher, nicht nur die Boulevard-Zeitungen haben zuletzt sogar schon eine Torflaute heraufbeschworen – dabei hat Köln insgesamt sogar schon drei Tore mehr geschossen als der Tabellenzweite. Auch der traf zuletzt nicht so oft, wie sich das alle vorstellen. Rob Wilson, Nürnbergs Trainer, wollte aber noch nicht von einem Problem sprechen, warum auch, sie sind ja immer noch auf bestem Wege, die Hauptrunde ziemlich erfolgreich abzuschließen.

Darum müssen die Haie derzeit noch bangen, vor dem Gastspiel in der Arena erinnerte Trainer Peter Draisaitl deshalb vorsichtshalber noch einmal daran, dass in dieser wilden DEL noch alles möglich ist. Sie könnten hinter Berlin (oder Nürnberg) noch Vierter werden, sie könnten aber auch schon Anfang März in einen ziemlich langen Sommerurlaub fahren. Das wollte Köln unbedingt vermeiden, trat aggressiv auf und gewann nicht unverdient mit 3:1.

Wer die Haie da so spielen sah, konnte lediglich erahnen, warum derzeit die Menschen rund um den Dom aufgeregt über Eishockey sprechen. Köln begann druckvoll und wollte gar nicht erst den Eindruck erwecken, auch nur ein bisschen Angst zu haben vor den Ice Tigers. Vor dem Tor von Niklas Treutle war minutenlang mehr los als auf dem Frankenschnellweg, die Ice Tigers durften nur mal kurz die Luft am anderen Ende der Eisfläche testen. Diese kurzen Besuche wurden dann aber häufiger, auch die Verweildauer stieg immer weiter an. Dane Fox kam gleich zweimal zum Schuss (9.), in Überzahl verpasste Yasin Ehliz nur knapp, Patrick Reimer traf den Außenpfosten.

Auch Philippe Dupuis und Tom Gilbert versuchten ihr Glück, das aber Köln wenig später fand. Die Haie kombinierten sich ansehnlich durch das Nürnberger Drittel, auch, weil die Ice Tigers ihnen zu viel Raum ließen. Den Schuss von Moritz Müller wehrte Niklas Treutle nach vorne ab, wo Ben Hanowski sich bedankte und zum 0:1 traf (14.). Der Arenasprecher hatte gerade ausgesprochen, da stand es beinahe 0:2. Von diesem Schock erholte sich Nürnberg aber schnell, ohne sich trotz aussichtsreicher Versuche von David Steckel, Fox und Tom Gilbert zu rehabilitieren.

Fox-Treffer reicht nicht

Nürnberg kam mit dem aggressiven und zielstrebigen Kölner Spiel kaum zurecht, die Schiedsrichter ließen die Haie häufig an der Grenze des guten Geschmacks arbeiten, was auch die Ice Tigers nachhaltig zu beeindrucken schien. In vielen Zweikämpfen wirkten sie weitaus weniger bissig als die sehr hungrigen Haie, die gegen die vermeintliche Torflaute anspielten. Niklas Treutle musste einige Male in höchster Not retten, hätte nach einer halben Stunde aber beinahe jubeln dürfen. Dupuis schnappte sich in Unterzahl den Puck, sah, dass Dane Fox gerade von der Strafbank aufgestanden war und schickte diesen alleine aufs Kölner Tor – doch der schoss Gustaf Wesslau an. Patrick Reimer schlug in aussichtsreicher Position ein Luftloch, auch einige energisch vorgetragene Angriffe Nürnbergs führten nicht zum Ziel.

Im letzten Drittel durften die Ice Tigers zunächst weiter an ihrem Überzahlspiel arbeiten, Reimer traf aber nur Wesslaus Maske. Dann wurde es turbulent: Zuerst musste Steckel auf die Strafbank, obwohl ein Kölner seinen Mitspieler mit dem Stock im Gesicht getroffen hatte, dann schickten die Schiedsrichter John Michell für das restliche Spiel in die Kabine. In doppelter Überzahl traf Blair Jones zum 0:2 (45.), Nürnberg kam aber zurück: Dupuis legte Fox den Anschlusstreffer auf (47.), Nürnberg gab noch einmal alles, die Schiedsrichter trafen einige sehr fragwürdige Entscheidungen, bis Rob Wilson Niklas Treutle vom Eis nahm – und James Mulock traf ins leere Tor zum 1:3.

Nürnberg: Treutle; Aronson/Köppchen, Jurcina/Mebus, Gilbert/Weber, Torp; Pföderl/Mitchell/Alanov, Segal/Dupuis/Fox, Reimer/Steckel/Ehliz, Pohl/Buzas/Möchel. - Schiedsrichter: Hurtik/Lemelin. - Zuschauer: 5118. - Tore: 0:1 Hanowski (13:45), 0:2 Jones (44:14), 1:2 Fox (46:51), 1:3 Mulock (58:38/EN). - Strafminuten: 12 + 20 (Mitchell) – 12.

Michael Fischer Nürnberger Nachrichten E-Mail