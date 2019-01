1:4 in München: Ehliz ärgert die Ice Tigers

MÜNCHEN - Im ersten Spiel des neuen Jahres sind den Thomas Sabo Ice Tigers die Strapazen der vergangenen Tage anzusehen. Bei der 1:4-Niederlage in München wirkt der Meister spritziger – ein ehemaliger Nürnberg revanchiert sich für die Pfiffe vor einigen Wochen.

Traf auch gegen seinen Ex-Klub: Yasin Ehliz, jetzt im Trikot von Red Bull München. © Matthias Merz/dpa



Wie sich die Dinge doch ändern können. Am 2. Januar 2018 starteten die Thomas Sabo Ice Tigers mit einem 3:2 gegen die Iserlohn Roosters in das neue Jahr, dank der Tore von Brandon Segal, Leo Pföderl und Patrick Reimer festigten Nürnbergs beste Eishockeyspieler den ersten Tabellenplatz. 81 Punkte hatten sie damals in 38 Spielen schon gesammelt, 19 weitere sollten bis zum Ende der Hauptrunde hinzukommen, die Saison endete nach sieben Halbfinalspielen gegen die Eisbären aus Berlin trotzdem mit vielen Tränen.

Ein Jahr später ist der Blick auf die Tabelle aus Nürnberger Sicht weniger schön. 35 Punkte haben die Ice Tigers erst beisammen, das 33. Spiel dieser Saison führte sie am Mittwochabend zum amtierenden Meister. Der stand vor dem Vergleich in der Olympia-Eishalle bei 65 Punkten, wie im Januar 2018 ist der EHC München damit Tabellenzweiter – und ließ den Ice Tigers beim 4:1 auch keine Chance.

München war spritziger

Wie schwer die Beine nach zuletzt vier Spielen in vier Tagen waren, das sah man Nürnberg sofort an. Der Spengler Cup wird allen Beteiligten ein Leben lang in guter Erinnerung bleiben, an diesem Abend aber war er den Ice Tigers zunächst eine Last. München wirkte wacher und spritziger – und so dauerte es auch nur knapp sieben Minuten, bis der Puck erstmals im Nürnberger Tor lag. Vor Niklas Treutle herrschte reger Verkehr, es wurde gestochert, kurz darauf rutschte die Scheibe langsam über die Linie. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene noch einmal am Bildschirm an, entdeckten aber kein strafwürdiges Vergehen Matt Stajans.

Drei Minuten später verpasste Patrick Reimer alleine vor Münchens Danny aus den Birken den Ausgleich, auf der Gegenseite verlängerte Shawn Lalonde stattdessen eine Hereingabe Stajans mit dem Schlittschuh ins eigene Tor: 2:0 nach elf Minuten. Davon erholten sich die Ice Tigers im zweiten Drittel aber, die Müdigkeit wich ein bisschen dem Trotz. Nach schöner Vorarbeit von Oliver Mebus spielte Dane Fox ein bisschen mit der Scheibe und hob sie dann zum Anschlusstreffer ins Münchner Tor (24. Minute).

Auch Ehliz trifft

Doch die Freude währte nur kurz. Yasin Ehliz schien seinen ehemaligen Kollegen zeigen zu wollen, welch hervorragenden Spieler sie da verloren hatten. Nach einem perfekten Handgelenkschuss jubelte der Angreifer, der Anfang Dezember bitterbös in Nürnberg empfangen wurde (27.). Ehliz‘ neuer Kollege Yannick Seidenberg baute die Führung mit einem platzierten Schuss von der blauen Linie weiter aus (37.).

Im letzten Drittel vermochten die Ice Tigers es dann nicht mehr, den Münchnern gefährlich zu werden. Der amtierende Meister kontrollierte das Spiel und ließ die Ice Tigers nie wirklich ins Spiel kommen. Und so liefen die Minuten von der Uhr, weiter östlich gewann Krefeld in Straubing, sodass die Ice Tigers nun elf Punkte Rückstand auf den ersten Playoff-Platz haben.

Nürnberg: Treutle; Aronson/Festerling, Lalonde/Mebus, Gilbert/Weber; Brown/Acton/Mieszkowski, Bassen/ Buck/Bast, Reimer/Weiß/Pföderl, Segal/Dupuis/Fox.

Schiedsrichter: Iverson/Schrader. – Zuschauer: 5180. – Tore: 1:0 Stajan (6:47), 2:0 Stajan (10:22), 2:1 Fox (23:06), 3:1 Ehliz (26:37/5-4), Y. Seidenberg (36:23). – Strafminuten: 8 – 8.

