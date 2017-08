Eiszeit in der Nürnberger Arena: Die Thomas Sabo Ice Tigers empfingen am Freitagabend den EHC Kloten aus der Schweizer Nationalliga A. Den Vergleich mit dem Team aus dem Kanton Zürich verlor die Truppe von Rob Wilson allerdings mit 1:4 - und kann sich bis zur nächsten Partie am Sonntag in aller Ruhe sammeln. © Sportfoto Zink / ThHa