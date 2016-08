Was für eine Blamage: Der 1. FC Nürnberg ging bei Eintracht Braunschweig sogar in Führung, doch dann ging nichts mehr. Der Braunschweiger Doppelschlag vor der Pause glich einem Nackenschlag, die zweite Halbzeit wurde dann zum Desaster. Die Bilder zur 1:6-Abreibung.

Was für ein Krimi: Bei der Begegnung SpVgg Greuther Fürth gegen den FC Erzgebirge Aue war einiges geboten - inklusive einem Siegtor in der Nachspielzeit. Nun sind Sie gefragt: Bewerten Sie die Kleeblatt-Kicker mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Montag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".