Was für ein Krimi: Bei der Begegnung SpVgg Greuther Fürth gegen den FC Erzgebirge Aue war einiges geboten - inklusive einem Siegtor in der Nachspielzeit. Bei den Noten kam Rechtsverteidiger und Vorlagengeber Khaled Narey am besten weg.

Am 20. September trifft der 1. FC Nürnberg im 261. Frankenderby auf die SpVgg Greuther Fürth. Bei den Fans löst das allerdings keine Jubelstürme aus, denn nach dem 1:6 in Braunschweig gibt es in Nürnberg wenig zu lachen. So auch beim Start des Ticket-Verkaufs. Die aus den letzten Jahren bekannten meterlangen Schlangen blieben diesmal aus.