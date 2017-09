1. Liga: Aubameyang schießt BVB auf Platz 1

TSG siegt 2:0 gegen Schalke - Auch Leipzig gewinnt - vor 1 Stunde

HOFFENHEIM - Der 6. Spieltag in der Ersten Fußball-Bundesliga und die TSG Hofffenheim bleibt weiter ungeschlagen. Mit 2:0 triumphierte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann über den FC Schalke 04. Auch RB Leipzig konnte einen "Dreier" einfahren, genauso wie der FSV Mainz 05.

Hatte allen Grund zum Feiern: Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: AFP



Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 6:1

Bester Angriff, beste Abwehr – Borussia Dortmund wird immer mehr zu einem echten Titelaspiranten. Mit dem 6:1 (3:0) gegen Borussia Mönchengladbach festigte das Team von Trainer Peter Bosz die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga und feierte eine berauschende Generalprobe für das Champions-League-Duell am Dienstag gegen Real Madrid. Dank der Treffer des kongenialen Duos Maximilian Philipp (28./38.) und Pierre-Emerick Aubameyang (45./49./62.) sowie Julian Weigl (79.) vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park baute der Pokalsieger am Samstag den Abstand zum drittplatzierten Topfavoriten FC Bayern auf drei Punkte aus und blieb auch im 41. Heimspiel in Serie ungeschlagen.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 2:0

Julian Nagelsmann hat im Duell der jüngsten Trainer in der Bundesliga-Historie Domenico Tedesco mit einer ordentlichen Portion Glück geschlagen. Der 30-Jährige bezwang am Samstag mit 1899 Hoffenheim den FC Schalke 04 und dessen zwei Jahre älteren Chefcoach mit 2:0 (1:0). Youngster Dennis Geiger erzielte vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena die Führung in der 13. Minute. Lukas Rupp machte erst in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar. Damit setzten sich die Kraichgauer in der Spitzengruppe der Tabelle fest und blieben auch im 21. Heimspiel in Serie ungeschlagen.

Werder Bremen - SC Freiburg 0:0

Werder Bremen hat auch gegen den SC Freiburg nicht gewonnen und seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Duell der sieglosen Teams am Samstagnachmittag im Bremer Weser-Stadion endete 0:0 (0:0). Durch das Remis vor 41 000 Zuschauern bleiben die Mannschaften im Tabellenkeller. Werder hat nach sechs Partien drei Punkte, der Sport-Club vier. Saisonübergreifend ist Bremen seit neun Spielen ohne Sieg, Freiburg seit acht.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1

Auf Timo Werner war in Leipzig zur Erleichterung der Fans und RB-Trainer Ralph Hasenhüttl Verlass. Der deutsche Nationalstürmer bereitete mit seinen Drehschuss die Führung durch Jean-Kevin Augustin (28.) vor und machte mit einem fast identischen Schuss das 2:0 (68.). Trotzdem ließ Frankfurt die Gastgeber noch zittern, als Ante Rebic der Anschlusstreffer (77.) gelang.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC Berlin 1:0

Der vieldiskutierte Videobeweis kam in Mainz zum Einsatz. Nach einem Rempler von Herthas Karim Rekik gegen den Mainzer Yoshinori Muto im Strafraum schaute sich Schiedsrichter Tobias Stieler die Szene nochmals in der Video-Area an und entschied auf Foulelfmeter. Den verwandelte Pablo de Blasis zum 1:0 (54.). Wegen unsportlichen Verhaltens sah Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic eine Minute vor dem Abpfiff die Rote Karte.

VfB Stuttgart - FC Augsburg 0:0

Der FC Augsburg hat nach seiner überraschenden Siegesserie erstmals wieder Punkte liegen lassen, bleibt aber in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. In einem schwachen Schwaben-Derby beim VfB Stuttgart spielte der FCA nach zuletzt drei Erfolgen hintereinander am Samstag nur 0:0. Während der in diesem Jahr in der Heimat weiter unbesiegte VfB damit im Mittelfeld der Tabelle verharrt, steht die Mannschaft von FCA-Trainer Manuel Baum nach dem schmeichelhaften Punktgewinn nach wie vor auf einem Europapokalplatz.

