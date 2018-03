1. Liga live: Gelingt die Titz-Premiere beim HSV?

NÜRNBERG - Der Hamburger SV hofft unter der Führung von Neu-Coach Christian Titz auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Frankfurt könnte mit einem Heimerfolg gegen Mainz zumindest vorübergehend auf Champions-League-Kurs schweben. Außerdem messen sich Gladbach, Hoffenheim, Augsburg und Bremen am 27. Spieltag.

SC Freiburg - VfB Stuttgart: 1:2 (0:1)

Mario Gomez hat den VfB Stuttgart zum Derby-Sieg beim SC Freiburg geschossen. Der Fußball-Nationalspieler erzielte beim 2:1 (1:0)-Erfolg der Schwaben in Freiburg zum Auftakt des 27. Bundesliga-Spieltages am Freitag beide Treffer. Nach den Toren von Gomez in der vierten und 75. Minute ist der Aufsteiger mit nunmehr 37 Punkten fast schon aller Abstiegssorgen ledig. Zudem bleibt der VfB unter seinem neuen Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen. Für Freiburg war der Ausgleich durch Torjäger Nils Petersen in der 53. Minute zu wenig. Die Breisgauer haben mit derzeit 30 Punkten noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

