105-Millionen-Mann Dembélé fällt vier Monate aus

Star des FC Barcelona verletzte sich im Ligaspiel gegen Getafe - vor 1 Stunde

BARCELONA - Der frühere Dortmunder Fußball-Profi Ousmane Dembélé wird seinem neuen Club FC Barcelona bis zum kommenden Jahr fehlen. Der 20 Jahre alte Franzose zog sich beim 2:1-Sieg der Katalanen in der spanischen Primera Division beim FC Getafe einen Sehnenriss am linken Oberschenkelmuskel zu, teilte der Verein am Sonntag mit.

Hier war noch alles gut: Ousmane Dembélé im Dribbling gegen Getafes Juan Torres Ruiz "Cala". © Francisco Seco/dpa



Dembélé werde nächste Woche in Finnland operiert. Er müsse "dreieinhalb bis vier Monate" pausieren, hieß es weiter. Der Flügelstürmer hatte sich die Verletzung am Samstag bei seinem zweiten Spiel als Stammspieler für Barça bei einem Sprint zugezogen. Er musste deshalb in der 29. Minute vom Feld. Für ihn kam Gerard Deulofeu.

Dembélé ist der teuerste Verkauf in der Bundesliga-Geschichte. Er war im August für 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt, durch erfolgsabhängige Zahlungen kann die Summe noch bis auf 147 Millionen Euro steigen.

dpa