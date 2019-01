13 Mal Allstar: Nowitzki will Einladung annehmen

German Wunderkind ist beim Dreier-Wettbewerb zum Karriereende dabei - vor 50 Minuten

DALLAS - Frankens Basketball-Superstar mit dem vielen Spitznamen wurde zum Allstar-Wochenende in Charlotte eingeladen und plant, zu seinem Karriereende dann zum 13. Mal dem Event beizuwohnen.

Dauerbrenner: Dirk Nowitzki will beim Allstar-Dreier-Wettbewerb zum 13. Mal mitspielen, bevor er seine Karriere beendet. © Lm Otero / dpa



Dauerbrenner: Dirk Nowitzki will beim Allstar-Dreier-Wettbewerb zum 13. Mal mitspielen, bevor er seine Karriere beendet. Foto: Lm Otero / dpa



Basketball-Legende Dirk Nowitzki will gegen Ende seiner NBA-Karriere noch einmal am Dreier-Wettbewerb beim Allstar-Wochenende der nordamerikanischen Profiliga teilnehmen. Der 40-jährige Würzburger plane, eine Einladung dazu anzunehmen, offen seien nur noch Details der Reise, berichteten die "Dallas Morning News". Dies habe Nowitzki nach dem 106:101-Sieg der Texaner über die Detroit Pistons am Freitagabend (Ortszeit) bestätigt.

Bilderstrecke zum Thema Dirk Nowitzki - vom "German Wunderkind" zum Dirkules Dirk Nowitzki, der Superstar der Dallas Mavericks, ist einer der besten Basketballer aller Zeiten. Mit dem NBA-Meistertitel 2011 vergoldete der Würzburger seine herausragende Karriere. Hier sind die wichtigsten Momente des "German Wunderkind".



Das Treffen der beliebtesten Profis findet vom 15. bis 17. Februar in Charlotte statt. Nowitzki konnte sich 2006 beim Kampf der besten Dreipunkteschützen durchsetzen. Er wurde 13 Mal zum Allstar berufen.

dpa