2:0 gegen Aue: Sandhausen schießt sich in Pokallaune

SVS nun auf Rang fünf - Arminia besiegt die Löwen - vor 1 Stunde

BIELEFELD - Klos sei dank! Mit seinen zwei Toren schoss der Arminen-Stürmer seine Bielefelder am Freitag gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Münchner Löwen ins Glück. Am Samstag machte der SV Sandhausen mit einem 2:0-Sieg gegen Aue den makellosen Start in die Rückrunde perfekt.

SV Sandhausen - FC Erzgebirge Aue 2:0 (0:0)

Der SV Sandhausen hat sich mit einem Erfolg auf das Pokal-Achtelfinale gegen den FC Schalke 04 eingestimmt. Gegen den FC Erzgebirge Aue gewann Sandhausen am Samstag 2:0 (0:0) und schaffte mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel einen perfekten Start in die Rückrunde.

Eine gute Woche nach dem 3:0 bei Fortuna Düsseldorf profitierte der SVS von einem Eigentor durch Aues Christian Tiffert (50. Minute). Zudem traf Andrew Wooten (76.). Sandhausen verbesserte sich auf den fünften Rang. Aue musste einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib hinnehmen und belegt mit 16 Punkten den 17. Tabellenplatz.

Arminia Bielefeld - 1860 München 2:1 (2:1)

Dank Doppeltorschütze Fabian Klos ist Arminia Bielefeld im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein wichtiger Erfolg gelungen. Mit 2:1 besiegten die Bielefelder am Freitagabend den ebenfalls abstiegsgefährdeten TSV 1860 München.

Arminia-Kapitän Klos (11./38. Minute) war mit seinen beiden Toren der Mann des Abends, auch wenn bei den Gästen der rund 2,5 Millionen teure Winter-Neuzugang Christian Gytkjaer gleich bei seinem Debüt einen Treffer erzielte (13.). Bielefeld kletterte durch den Heimerfolg in der Tabelle vorerst auf den Relegationsplatz und verkürzte den Abstand zum Tabellen-14. 1860 München auf zwei Punkte.

dpa