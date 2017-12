Der Arbeitsauftrag des FCN in Düsseldorf war klar definiert: Durch einen Auswärtssieg wollte der Köllner-Club die Hinrunde als Tabellenzweiter abschließen. Dass das Überholmanöver bei zuvor auf diesem Platz notierten Fortunen glückte, hatte Gründe und Helden - und lieferte dazu noch starke Bilder!

Was für ein wichtiger Heimsieg für die SpVgg Greuther Fürth. Mit 1:0 besiegte die Mannschaft von Damir Buric den 1. FC Heidenheim und sammelt drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Spieler mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Dienstag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".