2:0-Sieg: Kühnhackls Penguins verteidigen Stanley Cup

Pittsburgh gewinnt Spiel sechs und entscheidet die Serie für sich - vor 1 Stunde

NASHVILLE - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl feiert seinen zweiten Stanley-Cup-Titel. Beim Finalsieg seiner Pittsburgh Penguins in Nashville muss der Torjäger allerdings wieder zuschauen.

Für die Pittsburgh Penguins ist es der fünfte Stanley Cup in der Franchise-Geschichte. © AFP



Für die Pittsburgh Penguins ist es der fünfte Stanley Cup in der Franchise-Geschichte. Foto: AFP



Die Pittsburgh Penguins haben mit dem zweiten Stanley-Cup-Triumph nacheinander Geschichte geschrieben. Die Penguins sind das erste Team seit Einführung der Gehaltsobergrenze in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in der Saison 2005/06, das seinen Titel verteidigen konnte. Ohne den deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl gewann Pittsburgh am Sonntag (Ortszeit) Spiel sechs der NHL-Finalserie gegen die Nashville Predators mit 2:0 und feierte damit den entscheidenden vierten Sieg.

Auch wenn Kühnhackl in der Finalserie keine Einsatzzeit bekam, ist er der erste Deutsche, dem die Titelverteidigung in der NHL gelang. Zuletzt stand Kühnhackl am 8. Mai im Viertelfinale gegen die Washington Capitals auf dem Eis. Er verpasste zwölf Spiele aufgrund einer Unterkörperverletzung und wurde in den letzten beiden Spielen nach seiner Genesung nicht eingesetzt.

Später Siegtreffer

In einem spannenden Spiel sechs war es Pittburghs Patric Hörnqvist, der kurz vor Spielende nach einem Abpraller von der Bande das erlösende 1:0 für die Penguins erzielte. Der Schwede schoss den Puck 95 Sekunden vor Schluss an den linken Ellbogen von Nashvilles Torhüter Pekka Rinne, von dort landete die Scheibe im Tor.

"Es ist natürlich das größte Tor, das ich jemals erzielen werde", sagte Hörnqvist später. "Es wird immer etwas ganz Besonderes sein." Carl Hagelin besiegelte durch seinen Treffer ins leere Tor 14 Sekunden vor dem Ende den Triumph der Gäste.

Crosby überzeugt erneut

"Wir wussten das ganz Jahr über, dass es schwer werden würde, aber wir versuchten einfach, am Ball zu bleiben", sagte Pittburghs Kapitän Sidney Crosby, der zum wertvollsten Spieler der NHL-Playoffs gewählt wurde. "Wir hatten viele Verletzungen und andere solche Dinge. Wir haben einfach Wege gefunden."

Für Pittsburgh ist es die fünfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Zuletzt war den Detroit Red Wings 1998 die erfolgreiche Verteidigung ihres NHL-Titels gelungen.

dpa