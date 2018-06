Trubel in der Boxengasse, voll besetzte Tribünen und Vollgas auf der Strecke: Das erste DTM-Rennen des Norisring-Wochenendes hat nichts ausgelassen. Wir haben die Bilder zum Spektakel.

Ein gemächlicher Einstieg am Freitag? Fehlanzeige! Beim Norisring ging es schon am ersten Tag des Rennwochenendes richtig rund. Bei wechselhaftem Wetter bretterten die Piloten der Formel 3 und DTM über den fränkischen Stadtkurs. Mit dabei: Ein Rennfahrertalent, das in die gigantischen Fußstapfen seines Vaters treten möchte.