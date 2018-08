2:1 in Königgrätz! Ice Tigers gewinnen zum CHL-Auftakt

Aufmerksame Nürnberger ringen den tschechischen Spitzenklub nieder - vor 1 Stunde

HRADEC KRALOVE - Den Thomas Sabo Ice Tigers ist der Auftakt in die Eishockey-Champions-League am Freitag geglückt: Beim tschechischen Spitzenklub Mountfield HK schlug eine dezimierte Nürnberger Truppe die Gastgeber mit 2:1. Matchwinner war dabei ein hervorragend aufgelegter Niklas Treutle.

Erstes Spiel, erster Sieg! Die Ice Tigers sind mit einem 2:1 bei Mountfield HK in die CHL-Saison gestartet. © Birgit Eiblmaier



Die Champions League, Sportfreunde aus Nürnberg haben da ja bislang kaum Erfahrungen sammeln können, fühlt sich zunächst an wie ein Eishockeyabend in Wolfsburg. Die Menschen sind freundlich, haben auf den bunten Schalensitzen viel Platz, laut aber wird es nur, wenn die Gäste aus Nürnberg singen und klatschen. So war das am Freitagabend jedenfalls in diesem sehr eigenen Eisstadion unterhalb der schönen Altstadt von Hradec Králové. Im Umlauf wurde Zuckerwatte und Popcorn verkauft, Kinder verausgabten sich in einem Trampolin, auf den Rängen aber hielten sich die Fans vornehm zurück – was natürlich auch am bemerkenswerten Spielverlauf lag.

Mit vier Bussen und vielen Autos waren die Nürnberger gekommen, um das erste Nürnberger Tor in der Champions Hockey League zu sehen (Pföderl, natürlich) und den ersten Sieg. 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) gewannen die Ice Tigers bei Mountfield HK. Letztlich etwas glücklich, aber wer wird sich daran erinnern, wenn am Sonntag um 18 Uhr (Live-Ticker auf nordbayern.de) das zweite Spiel im finnischen Oulu angepfiffen wird.

Erfolgreich mit der Rumpftruppe

Am Donnerstag waren die Ice Tigers auf eine Europareise ins Ungewisse gestartet. Wie würden sie mit dem tschechischen Stil zurechtkommen, wie mit dem finnischen, wie mit der Favoritenrolle in den Spielen gegen die Dragons aus Rouen? Zumindest die erste Frage konnte in Hradec Králové mit "zunächst erstaunlich gut" beantwortet werden. Kevin Gaudet, der neue Cheftrainer in Nürnberg, war bereits vor seinem ersten Pflichtspiel zur Improvisation gezwungen worden. Mike Mieszkowski fällt schon länger aus, Jason Bast verletzte sich beim Testturnier in der eigenen Arena (soll am kommenden Wochenende aber ebenso wie Verteidiger Taylor Arnason wieder einsatzfähig und -bereit sein) und dann fuhr Petr Pohl nach dem Mittwochstraining wohl selbstverschuldet in die Bande. Der in Nürnberg bislang ohnehin so glücklose Angreifer fällt mit einer Gehirnerschütterung wohl länger aus. Ohne drei Stürmer und einen Verteidiger ließ Gaudet seine drei Rechtsaußen (Reimer, Pföderl und Brown) rotieren. In der Abwehr kam Eric Stephan nur zu Kurzeinsätzen, die er eher nicht dazu nutzen konnte, sich das Vertrauen seines Coaches zu erarbeiten.

Die Ice Tigers sind aber schon einmal mit einer Rumpftruppe erfolgreich zu einer Europareise aufgebrochen. In der European Hockey League waren die Ice Tigers gegen Ende des vorigen Jahrtausends nur selten mit drei kompletten Blöcken angetreten, trotzdem schafften sie es bis ins Viertelfinale. In vier Jahren CHL hat das noch keine deutsche Mannschaft geschafft. Genau das ist das Ziel von Thomas Sabo, der in Hradec Králové auf den Komfort seines Logensessels verzichtete und das ganze Spiel über nervös über der Glasballustrade lehnte. Seine Ice Tigers sollen die Champions League ernstnehmen – auch im Sinne der Champions League. Im ersten Auftritt setzte die Mannschaft die Vorgabe des Chefs konzentriert um.

Ein bärenstarker Treutle

Die Ice Tigers begannen passiv – ganz genauso, wie sie noch unter der Anleitung von Rob Wilson auswärts so oft gespielt hatten. Mehr als zwei Chancen brauchen sie ohnehin nicht, um ein 2:0 vorzulegen. Chris Brown bekam hinter dem Tor zu viel Platz und Zeit, Brown wartete also geduldig so lange, bis Leo Pföderl am langen Pfosten auftauchte – sein langer Querpass war perfekt, der Abschluss auch (5. Minute). Und als Daniel Weiß die zu Beginn sehr nervös wirkende Abwehr der Gastgeber unter Druck setzte, war es erneut Pföderl, der den Fehlpass aufnahm und den Puck vors Tor passte. Dort hätte Eugen Alanov auch noch einen Kopfstand machen können, der junge Stürmer aber entschied sich für ein kleines Tänzchen und einen Schuss durch die Schoner.

Effizienter kann man in der CHL kaum auftreten, zumindest, wenn man sich auf Niklas Treutle verlassen kann. Gegen Ende des ersten und fast das gesamte zweite Drittel über entnervte der Nürnberger Torhüter die Tschechen. Treutle stand perfekt, ließ keine Abpraller zu und reagierte schnell mit der Fanghand. Nur gegen Juraj Bezuch hatte er keine Chance, zuvor hatten sich die Ice Tigers die ersten Fehler im Aufbau geleistet (30). Danach gab es kaum noch Entlastung. Nur Brandon Buck und Daniel Weiß hatten noch gute Chancen. Treutle aber blieb standhaft, seine Abwehr kämpfte wie sonst nur in den Playoffs. Und hinter ihnen feierten die Fans aus Nürnberg. Fühlt sich ziemlich gut an, diese Champions League.

Spielbericht: Sebastian Böhm, Live-Ticker: Alexander Aulila