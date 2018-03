Vor 1201 Zuschauern besiegten die Höchstadt Alligators den TSV Erding deutlich mit 8:1, was gleichzeitig den Aufstieg in die Eishockey-Oberliga bedeutete. Nach dem Schlusspfiff gab es dann kein Halten mehr, zusammen mit den Anhängern feierte der HEC dann den entscheidenden Erfolg im fünften Play-off-Spiel.

Die zweite Niederlage in Folge sorgte unter Cluberern für große Enttäuschung. Dass das einzige Tor des Spiels gegen den FCN dann auch noch so spät fiel, ließ viele Beobachter im "The Thirsty Baker" die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wir hörten uns im Irish Pub um, was Club-Fans von der Leistung ihres Teams in Bielefeld hielten.