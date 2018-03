2:2! Gladbach verschludert Zwei-Tore-Führung

MÖNCHENGLADBACH - Auf eigener Spielwiese läuft's nicht für die vom Ex-Nürnberger Dieter Hecking trainierten Fohlen. Gegen Werder Bremen änderte sich an dieser Bestandsaufnahme letztlich nur bedingt etwas.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:2 (2:0)

Borussia Mönchengladbach hat zum Auftakt des 25. Bundesliga-Spieltags gegen Werder Bremen wichtige Punkte verloren. Damit verpasste es die Mannschaft von Ex-Club-Coach Dieter Hecking, bei jetzt 35 Zählern wieder unmittelbaren Kontakt zu den Europapokal-Plätzen herzustellen.Die Norddeutschen haben nun 27 Punkte.

Die Treffer für Mönchengladbach vor 52.211 Zuschauern erzielten Denis Zakaria in der 5. Minute und der Bremer Niklas Moisander mit einem Eigentor in der 33. Minute. Thomas Delaney (59.) verkürzte am Freitag für Werder auf 1:2. Aron Johannsson (78.) gelang das 2:2.

