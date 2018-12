2:3 nach 2:0! Die Ice Tigers verlieren trotz Doppel-Pföderl

NÜRNBERG - Zuletzt zu oft taumelnde Ice Tigers grüßen aus dem tristen Tabellenkeller der DEL. Ein bisschen Licht sollte es am ersten Advent geben, als sich formstarke Düsseldorfer am Kurt-Leucht-Weg vorstellten. Nach zwei Abstauber-Toren von Leo Pföderl sah es eigentlich auch ganz gut aus.

Am Anfang war Jubel! Weit entfernt der Play-offs schienen Play-off-Monster Leo Pföderl und seine Ice Tigers gegen Düsseldorf zunächst zu alter Form zurückzufinden. © Sportfoto Zink / ThHa



Welch ein harmonischer Start in ein Spiel, dessen Reiz sich auch daraus ergibt, dass die Spieler kein Problem damit haben, sich gegenseitig Schmerzen zuzufügen. An diesem Sonntagnachmittag aber wurden die Gegner empfangen wie alte Freunde, die nach langer Zeit mal wieder zu Kaffee und Kuchen vorbeischauen. Patrick Köppchen wurde noch vor Spielbeginn beklatscht, kann man schon mal machen für einen Mann, der gleich zu seinem 1002. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga antreten würde. Später bekam Patrick Buzas als zweiter Ex-Nürnberger ein nettes Erinnerungsvideo auf den Würfel gespielt. Dann war es aber vorbei mit den Nettigkeiten – was gut war für das Spiel und für die Thomas Sabo Ice Tigers. Zumindest genau 50 Minuten lang.

Nach den durchweg enttäuschenden Auftritten in Köln (1:4) und Krefeld (0:2) unter der Woche war dieses 2:3 (0:0, 2:0, 0:3) gegen die bislang weitgehend überraschend starke Düsseldorfer EG tatsächlich jenes bisschen Hoffnung, das die unzufriedenen Fans (in der Südkurve gab es zu Beginn des Spiels einen wirkungslosen Stimmungsboykott), Thomas Sabo und letztlich auch der leidenschaftliche Sportdirektortrainer Martin Jiranek in diesen Tagen so dringend brauchen. Mit elf Punkten Rückstand auf einen Playoff-Rang brauchen die Ice Tigers aber vor allem Siege. Und den gab es auch diesmal nicht, weil die Ice Tigers auch diesmal einen Weg fanden, ein überlebenswichtiges Spiel noch zu verlieren.

Auf ein engagiertes, aber weitgehend glückloses Auftaktdrittel folgte der vielleicht stärkste Spielabschnitt gegen eine funktionierende Mannschaft. Bis Leo Pföderl zweimal vor dem freien Tor zum Abschluss kam, hatten bereits Chris Brown, Dane Fox und Brandon Segal beste Chancen vergeben. Dann stand Leo Pföderl genau dort, wo man talentierte Torjäger gemeinhin verortet. Zunächst profitierte er von einem überlegten Querpass von Will Acton (33. Minute) und im Power-Play von einer starken Einzelleistung von Kapitän Patrick Reimer (38.). Und weil Niklas Treutle im Tor abermals eine großartige Leistung zeigte, sah es nach 40 Minuten nach einem Erfolg aus.

Fehler, Schiedsrichter und Henrion

Mit zwei Fehlern aber brachten die Ice Tigers ihre Gäste ins Spiel zurück, nach einem missratenen Aufbau traf Alexander Barta (51.). Völlig verunglücktes Stellungsspiel nutzte Rory McKiernan zum Ausgleich - beide Mal war der ansonsten so solide Taylor Aronson maßgeblich beteiligt. Und weil danach Jason Bast, Will Acton und Brett Festerling plötzlich kleinlich pfeifenden Schiedsrichtern die Gelegenheit gaben, aktiv zu werden, drehte sich das Spiel endgültig. John Henrion sorgte bei doppelter Überzahl für den Endstand.

Und noch mehr schlechte Nachrichten

Dass sich Max Kislinger nach dem ersten Drittel verletzt abmeldete und Dane Fox im letzten Drittel offensichtlich nicht mehr mitspielen konnte, passte zu dem Nachmittag. Bei bislang fünf verletzten Spielern wird es nicht einfacher.

Sebastian Böhm