261. Frankenderby: Club und Kleeblatt im Direktvergleich

Hinten punktet die SpVgg Greuther Fürth, vorne der 1. FC Nürnberg - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - In das 261. Frankenderby gehen die Profis des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth nicht gerade mit breiter Brust. Der noch sieglose Club rangiert nach der 4:5-Niederlage in Bochum auf dem vorletzten Platz, das Kleeblatt hat an der 0:3-Heimpleite gegen Aufsteiger Würzburg zu knabbern. Wir haben die voraussichtlichen Startaufstellungen wieder im Direktvergleich analysiert und prophezeien: ein Remis.

