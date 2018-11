29:7-Kantersieg! Grizzlys fegen Westendorf aus der Halle

Über 500 Zuschauer feiern den Erfolg der Johanniser Ringer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Kampf um den Einzug in die Endrunde zur deutschen Meisterschaft können die Ringer der SV Johannis 07 nur ihre Hausaufgaben machen. Auf die Ergebnisse ihrer Kontrahenten Hallbergmoos und Greiz in der Bundesliga Südost haben sie keinen Einfluss. Doch wie die Grizzlys am Samstagabend den TSV Westendorf aus der Halle fegten, das war schon beeindruckend.

Flugstunde für den Gästeringer: Das Duell mit Daniel Joachim beendete Deniz Menekse vorzeitig. © Foto: Sportfoto Zink



Die Allgäuer waren zwar mit einem lautstark trommelnden Anhang angereist, aber mit einer nicht bundesligatauglichen Staffel, das darf man nicht verschweigen. Unter anderem fehlten DRB-Kaderathlet Christopher Kraemer und Christian Stühle (beide verletzt) sowie Schwergewichtler Murazi Mchedlidze, der mit der ukrainischen Nationalmannschaft unterwegs war. Der angeschlagene Michael Heiß ging zwar auf die Matte, hatte aber Übergewicht und ließ sich nach nur 17 Sekunden von Sven Dürmeier schultern.

Sandeck feiert Comeback nach schwerer Krankheit

Aber auch Johannis hatte Probleme. Die Trainer Christoph Pscherer und Matthias Baumeister mussten auf ihre Stars Zoltan Levai und Akhmed Bataev (Pflichtturniere der russischen und ungarischen Nationalstaffel) verzichten, Tolgahan Karatas fehlte wegen einer Rippenverletzung. Für ihn kam im untersten Limit Marcel Sandeck zum Einsatz, der wegen einer schweren Krankheit (Pfeiffersches Drüsenfieber mit einer anschließenden Herzmuskelentzündung) bis zum Beginn dieser Saison drei Jahre lang hatte pausieren müssen. Der 22-Jährige kämpfte bravourös, konnte aber den Überlegenheitssieg des Bulgaren Nedyalko Petrov nicht verhindern. Das aber schaffte Philipp Vanek, der beim 0:10 gegen Daniel Gastl nur drei Mannschaftspunkte abgab. Den Hinkampf hatte der österreichische Nationalmannschaftsringer noch vorzeitig für sich entscheiden können.

Das war’s dann schon für die Gäste, denen "07" nach dem 7:7-Zwischenstand keine einzige Wertung mehr auf der Matte gestattete. Bis dahin hatte Tobias Nendel (16 Kilo schwerer als sein Kontrahent Patrick Riedler) im ungewohnten Freistil gerade noch rechtzeitig einen Endspurt zum 15:7 hingelegt und Stoyan Iliev das Duell mit der 18-jährigen deutschen Nachwuchshoffnung Niklas Stechele (fünf Kilo leichter als der Bulgare) nach 4:41 Minuten für sich entschieden.

Atmosphäre beflügelt

"So einen Kampftag hatten wir schon lange nicht mehr gehabt", schwärmte Coach Pscherer später. Da hatte er die Kantersiege der zweiten und dritten Mannschaft (21:4 in der Oberliga über Regensburg sowie 33:17 in der Landesliga über die KG Südthüringen) im Auge, aber auch die prächtige Stimmung, für die schon die Einlaufkinder des TSV 61 Zirndorf und der SV 07 sowie natürlich der Grizzly höchstpersönlich gesorgt hatten. Unter den zahlreichen Ehrengästen und Sponsoren durfte der erste Vorsitzende Dino Noth auch wieder den neuen Präsidenten der SpVgg Greuther Fürth und Tucher-Geschäftsführer Fred Höfler begrüßen.

Angesichts der tollen Atmosphäre waren die "Grizzlys" dann nicht mehr zu halten. Noch vor der Pause wirbelte Deniz Menekse den jungen Daniel Joachim durch die Luft und hatte sein Tageswerk nach nicht mal drei Minuten getan. Gar nur 130 Sekunden benötigte Marc Pöhlmann für seinen Schultersieg über Lennart Wunderlich, mit 9:0 bezwang Taktikfuchs Tim Stadelmann den Bulgaren Filip Novachkov und mit 15:0 Europameister Soner Demirtas Simon Einsle. Aus dem Hut gezaubert hatten die Johanniser noch schnell Alexandru Biciu: Erst am Montag hatten sie die Bundesligalizenz für ihn beantragt, der "U 23"-Vizeeuropameister dankte es seinem Klub mit einem 8:0 über Maximilian Goßner.

Hermann Hempel