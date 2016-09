3:0! Aue siegt im Sachsen-Derby, Hannover nur remis

Heidenheim schlägt Düsseldorf - 1860 München verliert trotz Überzahl - vor 1 Stunde

BRAUNSCHWEIG - Beim Sachsen-Derby schwingt immer auch etwas Prestige mit. Am Sonntag setzte Erzgebirge Aue mit einem 3:0 gegen Dynamo Dresden einen Paukenschlag. Derweil verliert Hannover 96 weiter den Anschluss an die Spitzengruppe.

Im Duell der Aufsteiger setzt Aue mit einem souveränen 3:0 über Dresden einen richtigen Paukenschlag. Foto: dpa



Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 3:0 (1:0)

Der FC Erzgebirge Aue hat das Aufsteiger-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga bei Dynamo Dresden mit 3:0 (1:0) gewonnen und dem Favoriten damit die erste Saisonniederlage zugefügt. Vor 30 274 Zuschauern machten am Sonntag Fabio Kaufmann (32. Minute) sowie Simon Skarlatidis (53.) und Pascal Köpke (54.) mit einem Doppelschlag den zweiten Saisonsieg der Gäste perfekt. Für Dresden, zuvor saisonübergreifend in 20 Spielen ungeschlagen, war es die erste Heimniederlage seit dem 17. Oktober 2015. Dynamo startete furios, nutzte seine Überlegenheit aber trotz bester Chancen nicht. Nach 15 Minuten war Aue im Spiel und entschied das rassige Duell für sich.

FC Karlsruhe - FC St. Pauli 1:1 (0:1)

Der Karlsruher SC hat am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga erneut den ersten Sieg verpasst und steckt unter dem neuen Trainer Tomas Oral als Tabellen-15. früh im Abstiegskampf. Die Badener kamen nach einer desolaten ersten Halbzeit vor 14 686 Zuschauern nicht über ein glückliches 1:1 (0:1) gegen den FC St. Pauli hinaus. Nachdem die Gäste durch Aziz Bouhaddouz in Führung gegangen waren (32. Minute), traf Dimitris Diamantakos nach einer zumindest kämpferisch besseren Leistung in der zweiten Spielhälfte zum Ausgleich (57.). Auch St. Pauli ist als Tabellen-14. mit bisher nur einem Saisonsieg schwach gestartet.

Armina Bielefeld - Hannover 96 3:3 (2:1)

Zwei Eigentore haben Aufstiegsfavorit Hannover 96 vor einem weiteren Dämpfer in der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt. Arminia Bielefelds Unglücksrabe Sebastian Schuppan (45. Minute+1, 90.+1) bescherte den Niedersachsen noch ein 3:3 (2:1) in einer kuriosen Partie. Bielefeld führte durch den Doppelpack von Fabian Klos (26. Foulelfmeter, 31.) bereits 2:0 und nach dem Ausgleich von Hannovers Kenan Karaman (69.) durch Brian Berendt (79.) mit 3:2, konnte den ersten Saisonsieg aber nicht einfahren. Hannover hat mit acht Punkten zwei Zähler Rückstand auf die Aufstiegsränge, Bielefeld liegt mit drei Zählern auf Relegationsrang 16.

Spitzenreiter Eintracht Braunschweig kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. Foto: dpa/Peter Steffen



Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen 2:1 (0:0)

Eintracht Braunschweig hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Der Tabellenführer gewann auch das fünfte Saisonspiel am Samstag gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (0:0) und steht nach fünf Partien mit 15 Punkten souverän auf Rang eins. Der 23 Jahre alte Schwede Christoffer Nyman erzielte vor 19 967 Zuschauer im Eintracht-Stadion nach 62 Minuten das hochverdiente 1:0 für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht. Der eingewechselte Onel Hernandez erhöhte in der 74. Minute auf 2:0. Sandhausen kam in der Nachspielzeit durch Richard Sukuta-Pasu nur noch zum Anschluss.

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

Der VfB Stuttgart ist nach dem Rücktritt von Trainer Jos Luhukay zumindest sportlich wieder auf Kurs. Nach chaotischen Tagen gewann der Bundesligaabsteiger unter der Leitung von Interimstrainer Olaf Janßen beim ersatzgeschwächten Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern verdient mit 1:0 (0:0) und rückte auf Rang vier vor. Das Tor für den VfB, der noch nach einem Nachfolger für Luhukay sucht, erzielte am Samstag vor 45 761 Zuschauern Simon Terodde (52. Minute). Beim weiter sieglosen FCK, der seinen bisher schlechtesten Saisonstart in der 2. Liga hinlegte, gerät der Trainer Tayfun Korkut dagegen noch stärker unter Druck.

1. FC Heidenheim - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0)

Der 1. FC Heidenheim ist in der 2. Bundesliga mit dem zweiten Heimsieg der Saison auf den Relegationsplatz drei vorgerückt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, der am Samstag sein neunjähriges Dienstjubiläum auf der FCH-Bank feierte, gewann nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit etwas glücklich mit 2:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf. Die Heidenheimer Tim Kleindienst (70. Minute) und Kapitän Marc Schnatterer, der aus 38 Metern traf (76.), fügten den eigentlich gleichwertigen Gästen im der kampfbetonten Begegnung vor 11 100 Zuschauern die erste Niederlage in dieser Spielzeit zu.

TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin 1:2 (1:2)

Dämpfer für 1860 München: Auch in Überzahl konnten die "Löwen" in der 2. Fußball-Bundesliga eine 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Union Berlin nicht abwenden. Steven Skrzybski (5. Minute) und Kevin Prince Redondo (40.) sorgten am Freitagabend von 19.300 Zuschauern in München für den zweiten Saisonsieg der Berliner. Michael Liendl traf per Handelfmeter zum 1:1 (25.).

Nach der Pause spielten die "Löwen" nach der Gelb-Roten Karte für Fabian Schönheim (53.) über eine halbe Stunde lang in Überzahl. Sie erarbeiteten sich etliche Chancen, hatten aber etwa beim Pfostenschuss von Maxi Wittek kein Glück (59.). Union zog mit acht Punkten an 1860 (7) vorbei.

