3:1! Ice Tigers bestrafen Ehliz-Fehler knallhart

NÜRNBERG - Ein brisantes Spiel wartet heute Abend auf die Thomas Sabo Ice Tigers. Beim Duell mit dem EHC Red Bull München trifft man auf den ehemaligen Kollegen Yasin Ehliz. Vor der Partie wird die Nürnberger Eishockeylegende Steven Reinprecht geehrt.

Trikot unters Dach: So ehren die Ice Tigers Reinprecht

Reimer aber freut sich auf beide seiner einstigen Nebenleute: "Ich vermisse beide, aber die Wege haben sich getrennt, so ist es oftmals in der Karriere. Trotzdem ist es schön, dass wir wieder gemeinsam auf dem Eis sein werden." Schon gestern traf der erste von Reimers früheren Sturmpartnern in Nürnberg ein. Steven Reinprecht landete mit seiner Frau Sarah, seinem Sohn Henning und der älteren Tochter Mette am Albrecht Dürer Airport und wird bis zum ersten Bully morgen Abend schon viele Hände geschüttelt haben. "Ein stiller Leader, ein toller Mensch und ein Vorbild", so charakterisiert Reimer den Kanadier, der ihn als Spielmacher jahrelang mit Vorlagen versorgte.

Dabei hinterließ das Eishockeygenie mit der feinen Rückhand so viel Eindruck, dass seine Nummer 28 in Nürnberg nie wieder vergeben wird. Als insgesamt vierte. Im Frühjahr ging Reinprecht im Alter von 41 Jahren in Rente, mittlerweile ist der einstige Stanley-Cup-Sieger Assistenztrainer bei der University of Denver. Heute vor dem Duell mit München wird sein Trikot in einer Zeremonie unters Hallendach gezogen. Die Ice Tigers werden um 19.20 Uhr mit den Feierlichkeiten beginnen und bitten die Fans, rechtzeitig Platz zu nehmen.

Neue Vorzeichen

Ein Spitzenspiel wie in den Vorjahren wird der nun 42-jährige Reinprecht nicht zu sehen bekommen – zumindest, wenn man alleine von der Tabelle ausgeht. München liegt dort als Meister auf Rang zwei und gewann unter der Woche sein Hinspiel in der Champions Hockey League (CHL) gegen die Malmö Redhawks mit 2:1. Nürnberg ist Zwölfter, in der CHL-Vorrunde ausgeschieden und nach drei Halbfinalteilnahmen in Folge in der Deutschen Eishockey Liga zunächst darauf fokussiert, Rang zehn und die Qualifikationsrunde zu den Play-offs zu erreichen. "Es sind neue Vorzeichen, unter denen es passiert", sagt Reimer vor dem Wiedersehen mit Reinprecht und Yasin Ehliz, seinem zweiten Ex-Mitspieler und Neu-Münchner. Gemeinsam waren sie noch mit München auf Augenhöhe.

Nun kommt der Favorit zu einem Team, das sich zwar spielerisch gegen Düsseldorf verbessert zeigte, aber nach wie vor strauchelt. "Vom Gefühl her hatte ich das erste Mal den Eindruck, dass wir einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gegangen sind", blickt Reimer auf das 2:3 zurück, das die Ice Tigers nach einer 2:0-Führung gegen die DEG kassierten. Reimer ist Realist, der die Lage der Nürnberger entsprechend einschätzt. "Für viele andere Nackenschläge, da muss man ganz ehrlich sein, waren wir selber verantwortlich, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir sind nicht in einer Opferrolle, und wenn, dann haben wir uns selber reingebracht. Dementsprechend heißt es einfach schauen, dass jeder mit der gleichen Intensität reingeht, wie wir es gegen Düsseldorf getan haben", so der Kapitän.

Beide sollen ihre Eiszeit bekommen

Gegen München dabei sein sollen auch wieder Verteidiger Oliver Mebus und Stürmer Mike Mieszkowski, die in dieser Woche voll mittrainierten. "Es ist der Plan, dass die beiden ihre Eiszeit bekommen", kündigt Trainer und Sportdirektor Martin Jiranek an. Da Mebus seit September nicht gespielt hat, werden seine Einsätze wohldosiert. Ganz nebenbei hat Jiranek eine Ahnung, wie der Abend für Reinprecht verlaufen wird. Aber nur vage. Auch Jiraneks Trikot hängt unterm Nürnberger Hallendach. "Bei mir war das anders, bei mir war das vor einem Oldtimerspiel", erzählt er. Mit Altherreneishockey sollte man morgen trotz der im Vergleich zu den Vorjahren veränderten Lage nicht rechnen.

