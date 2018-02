3:2! Batshuayi prämiert seinen Dortmund-Einstand

BVB-Neuzugang versüßt Stögers Köln-Rückkehr - vor 1 Stunde

KÖLN - Dank eines Traumdebüts von Neuzugang Michy Batshuayi und Matchwinner André Schürrle hat Borussia Dortmund den ersten Sieg im neuen Jahr erkämpft.

So sehen Sieger aus! Neu-Borusse Michy Batshuayi ließ es in Köln zweimal klingeln. © dpa



Bei der Rückkehr von Trainer Peter Stöger an seine alte Wirkungsstätte setzte sich der BVB am Freitagabend mit 3:2 (1:0) beim Tabellenschlusslicht 1. FC Köln durch. Schürrle machte in der 84. Minute den wichtigen Dreier perfekt.

Der Belgier Batshuayi hatte die Gäste zweimal in Führung gebracht (35./62.), aber Simon Zoller (60.) und Jorge Meré (69.) mit seinem ersten Torschuss in der Fußball-Bundesliga konnten zunächst ausgleichen. Zum Auftakt des 21. Spieltags kletterte Dortmund mit nunmehr 34 Punkten zumindest über Nacht auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Bayern München (50).

