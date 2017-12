3:2! Ice Tigers drehen Spiel und beenden Flaute

Nürnberg sackt nach zwei Pleiten in Folge endlich wieder einen Sieg ein - vor 1 Stunde

AUGSBURG - Auf zwei seltsame Niederlagen folgen vier Auswärtsspiele: Schon das erste haben die Thomas Sabo Ice Tigers genutzt, um sich altbekannter Qualitäten zu erinnern.

Die Ice Tigers sind zurück in der Spur: In Augsburg holte das Team nach einem 0:2-Rückstand noch den Sieg. © Sportfoto Zink



Die Ice Tigers sind zurück in der Spur: In Augsburg holte das Team nach einem 0:2-Rückstand noch den Sieg. Foto: Sportfoto Zink



Es war, als hätten sie nur auf dieses Spiel gewartet. Die Stimmung war schlecht in den letzten Tagen, die knappe Niederlage vom Freitag hatte daran nichts geändert. Selbst der Trainer, noch vor einem Vierteljahr als bester der Deutschen Eishockey Liga gehandelt, schien nicht mehr unantastbar zu sein. So wie das eben überall ist, wenn eine Mannschaft in 13 Spielen von 39 möglichen Punkten nur acht holt. An diesem Sonntagabend aber zeigte die Mannschaft eine Reaktion, spielte schnell, druckvoll, wie immer, wenn die Ice Tigers aus Nürnberg in der Stadt waren. Nach einer Viertelstunde führten die Augsburger Panther mit 3:0 (nach Pfostenschüssen) und 2:0 nach Toren.

45 Spielminuten später hatten sie auch dieses Spiel

Im Curt-Frenzel-Stadion trafen zum Abschluss des 28. Spieltags zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt aus Tritt geraten waren – mit einem entscheidenden Unterschied: Für Augsburg endete der Absturz auf dem vorletzten Tabellenrang, Nürnberg wurde nach dem 4:5 nach Verlängerung gegen Schwenningen, der zweiten Niederlage in Folge, noch immer auf dem zweiten Platz notiert. Trotzdem gaben die Ice Tigers ihren Fans und wohl auch ihrem Trainerduo Rätsel auf. Wie konnte es sein, dass sich eine Mannschaft, die noch am Sonntag den Meister und erneuten Titelfavoriten 60 Minuten kontrolliert hatte, die nach diesem 5:1 gegen den EHC München endgültig als größter Herausforderer gehandelt wurde, plötzlich so viele Fehler leistete und so schlampig spielte? In Augsburg kam zunächst noch eine Frage hinzu: Und wieso wehrt sie sich plötzlich nicht mehr? Es war, als hätte sie nur auf eine weitere eindringliche Drittelansprache ihres Cheftrainers gewartet.

Pause als Knackpunkt

Noch am Freitag hatte sich Rob Wilson vor seine Mannschaft gestellt, etwas mehr Aggressivität vor dem gegnerischen Tor angemahnt, aber keinen Grund gesehen, die Einsatzbereitschaft seiner Spieler anzuzweifeln. Am Sonntag aber ließen sie sich von ihren verunsicherten Gastgebern überlaufen. Die Panther waren schneller als die Ice Tigers, vor allem im Kopf. Die Treffer von Matt White, der im Power-Play den Puck über Niklas Treutles Schulter hinweg ins Kreuzeck zielte, und von Trevor Parkes (beide 14. Minute) waren nicht herausgespielt, sie waren Ausdruck totaler Überlegenheit. Dreimal scheiterten Augsburger am Gestänge. Jeder Nürnberger Angriffsversuch endete derweil mit einem Puckverlust. Natürlich, Wilson, der seine Aufstellungsexperimente am Freitag vor dem Schlussdrittel rückgängig gemacht hatte, war diesmal zu Umstellungen gezwungen. Mit Steven Reinprecht (muskuläre Probleme) und David Steckel (Beinverletzung) fehlten seine beiden zuletzt besten Angreifer. Vor allem das Umschaltspiel funktionierte überhaupt nicht ohne die beiden Mittelstürmer.

Nach der ersten Pause aber begann ein anderes Spiel – mit altbekannter Rollenverteilung. Nürnberg wirkte wieder abgeklärt, kontrollierte Tempo und Gegner. Augsburg wirkte nervös. Ein schneller Angriff über Leo Pföderl und ein scharfer Querpass von Patrick Buzas, reichten, um Milan Jurcina vor Ben Meisner auftauchen zu lassen. Von dem riesigen Slowaken hatte Augsburgs Torhüter sicherlich schon gehört, gesehen aber hat er Jurcina in diesem Moment zum ersten Mal. Der Verteidiger ist nicht für Offensivaktionen, sondern für krachende Checks bekannt. Meisner aber tanzte der Koloss mit der Eleganz einer Eiskunstläuferin aus (27.). Wenig später klaute sich Dane Fox hinter dem Tor die Scheibe von Gabe Guentzel und versenkte sie durch Meisners Schoner im Tor (28.). Plötzlich waren die Ice Tigers wieder aggressiv.

Andere Probleme blieben. Petr Pohl und Marco Pfleger, zwei formschwache Stürmer, die am Freitag schon eine weitere Bewährungschance nicht hatten nutzen können und wohl nur durch die aktuellen Verletzungen im Team bleiben durften, konnten ebenso wenig überzeugen wie das Nürnberger Power-Play. Nach der zweiten Pause blieb zudem Brett Festerling wegen Nachwirkungen eines heftigen Checks in der Kabine. Die Panther fanden derweil wieder zu ihrem kämpferischen Stil. Drew Leblanc aber scheiterte aber an Treutle, Mark Cundari an Yasin Ehliz, der den Puck im Torraum mit dem Hintern abwehrte. Die Panther verzweifelten – auch weil Leo Pföderl zuvor auf unnachahmliche Weise das Nürnberger 3:2 erzielt hatte (42.). Alle anderen Schüsse prallten an den Ice Tigers ab – das kann man wörtlich nehmen. Am Freitag müssen sie in Wolfsburg antreten. Diese Mannschaft hat ihre Krise allerdings schon lange zuvor beendet.

Nürnberg: Treutle; Festerling/Aronson, Gilbert/Köppchen, Jurcina/Torp, Mebus – Ehliz/Mitchell/Reimer, Fox/Dupuis/Segal, Pfleger/Buzas/Pföderl, Weber/Möchel/Pohl. - Tore: 1:0 White (13:02/5-4), 2:0 Parkes (13:51), 2:1 Jurcina (26:14), 2:2 Fox (27:51), 2:3 Pföderl (41:18). - Schiedsrichter: Kopitz/Lemelin. - Strafminuten: 4 – 8.

SEBASTIAN BÖHM