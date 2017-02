3:2 im Penalty-Krimi! Ice Tigers schlagen den Meister

Wilson-Mannschaft holt 0:2-Rückstand auf und gewinnt das Spitzenspiel - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Was für ein Abend, was für ein Spiel! Die Thomas Sabo Ice Tigers lagen gegen DEL-Spitzenreiter München acht Minuten vor Ende mit 0:2 zurück. Dann folgten wilde Schlussminuten, eine noch wildere Verlängerung und Dupuis' Schuss ins Glück.

Drin! Philippe Dupuis schoss die Ice Tigers im Penaltyschießen zum Sieg. © Sportfoto Zink / MaWi



Zu Beginn hatten die Ice Tigers gute Chancen, in den ersten 62 Sekunden kamen sowohl Patrick Reimer als auch Leo Pföderl frei zum Abschluss, beide Torjäger zielten zu hoch. Die Chancen aber wurden weniger, vor allem nachdem Jason Jaffray einen abgeprallten Puck aufnahm und Jochen Reimer durch die Schoner schoss (16. Minute).

Es dauerte ein wenig, bis Nürnberg diesen Gegentreffer verarbeitet und realisiert hatte, dass sie diesmal noch härter würden arbeiten müssen. Dass ausgerechnet jene zwei fehlten, die stets im Blaumann in der Arena erscheinen, machte es nicht einfacher. Natürlich mangelte es den Ice Tigers ohne Milan Jurcina und Colten Teubert in der Verteidigung an Größe und Härte.

Tempo und Offensivdrang hatten sie auch weiterhin, nach einem langen Pass von Brandon Segal hatte Andrew Kozek plötzlich viel Zeit, sich zu überlegen, wie Danny aus den Birken überwinden wollte. Nicht auf seinen außergewöhnlichen Handgelenkschuss zu vertrauen, war die schlechtestes Option (23.). Danach war nur erstaunlich, dass vier Schiedsrichtern entgangen war, dass Mads Christensen Jesse Blacker mit einem Cross-Check ins Gesicht niedergestreckt hatte.

Nürnbergs Ausnahmeverteidiger wurde in der Kabine behandelt, kehrte aber nach der zweiten Pause zurück aufs Eis. Erst Mitte des Schlussdrittels nahm das Spiel wieder an Fahrt auf. Drei Minuten konzentrierten sich beide Teams allein aufs Sprinten und aufs Checken. Am Ende dieser intensiven Phase musste Jaffray auf die Strafbank. Den aufkommenden Übermut der Gastgeber nutzte Frank Mauer zu einem unschönen Unterzahltreffer (52.), auf der anderen Seite arbeitete Leo Pföderl den Puck kaum sehenswerter ins Tor (53.).

Ganz anders als das spektakuläre 6:5 Ende November war dieses Spiel ein Abnutzungskampf, dem sich die Ice Tigers bis in die Schlusssekunden mit erhobenen Köpfen stellten.

Reinprecht erlöste die Arena (60.), ohne den Ausgleich wären 7672 Zuschauer um eine aufregende, aber torlose Verlängerung gebracht worden. Aber auch nach dem Penalty-Schießen bleibt eine Erkenntnis: Der Meister kann gegen diese Ice Tigers nicht gewinnen.

Nürnberg: J. Reimer; Festerling/Mebus, Syvret/Blacker, Weber/Martinovic – P. Reimer/Reinprecht/Ehliz, Segal/Dupuis/Kozek, Pföderl/Steckel/Prust, Pfleger/Schremp/Möchel.

Tore: 0:1 Jaffray (15:07), 0:2 Mauer (51:38/4-5), 1:2 Pföderl (52:18/5-4), 2:2 Reinprecht (59:14/6-4), 3:2 Dupuis (Penalty). - Schiedsrichter: Brüggemann/Schukies. - Zuschauer: 7672 (ausverkauft). - Strafminuten: 10 (Nürnberg 6, München 4).

Sebastian Böhm