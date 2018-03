3:2! Pföderl beschert Ice Tigers den Sieg in Köln

Silbermedaillengewinner sichert dem Wilson-Team den Serien-Ausgleich - vor 37 Minuten

KÖLN - Heimsiege gibt's in dieser Serie nicht: Die Thomas Sabo Ice Tigers haben in der Viertelfinal-Serie auswärts auf 2:2 gestellt. Dane Fox brachte verbesserte Wilson-Schützlinge früh in Front. Die Haie konnten in intensiven 60 Eishockey-Minuten zweimal antworten, doch das letzte Wort in der Domstadt hatte Nürnbergs Playoff-Experte.

Live-Ticker: Alexander Aulila Online-Redaktion E-Mail