Von einer glanzvollen Begegnung kann nicht die Rede sein, doch die SpVgg Greuther Fürth zeigte sich am Samstag vor heimischer Kulisse stets bemüht. Gegen Holstein Kiel drehte das Kleeblatt die Offensiv-Bemühungen allerdings erst in der Schlussphase nach oben. Am Ende steht für die SpVgg nach einer chancenarmen ein torloses Remis.