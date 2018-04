4:1! Galavorstellung der Ice Tigers hält Finaltraum am Leben

Nürnberg gleicht die Halbfinal-Serie gegen die Eisbären Berlin wieder aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das war ein Abend für Eishockey-Genießer. Mit 4:1 fegten Nürnbergs Tiger die Eisbären aus Berlin vom Eis und glichen in der Halbfinal-Serie der diesjährigen Playoffs auf 2:2 aus. Fox, Möchel, Pföderl und Mitchell sorgten für die Treffer der Thomas Sabo Ice Tigers an diesem Abend.

Dane Fox (Nr. 74) brachte die Ice Tigers in Spiel vier früh in Front. © Sportfoto Zink / ThHa



Dane Fox (Nr. 74) brachte die Ice Tigers in Spiel vier früh in Front. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Die Bolognese war schlecht. Erst vor ein paar Tagen sprach der Athletiktrainer der Ice Tigers darüber, wie wichtig es für die Regeneration ist, möglichst schnell nach den Spielen etwas zu essen. Das beherzigten die Nürnberger Spieler auch nach der Niederlage am Ostermontag in Berlin und gönnten sich in der Kabine Nudeln mit Soße. Einen Tag später traf sich die halbe Mannschaft allerdings nicht auf dem Eis – sondern im Wartezimmer einer Arztpraxis.

Am Mittwochabend war von Magen-Darm-Problemen nichts mehr zu sehen. Wie das möglich ist, wird das Geheimnis der medizinischen Abteilung bleiben. Auf dem Eis jedenfalls bewegten sich die Ice Tigers leichtfüßig, es verließ auch niemand urplötzlich das Eis und rannte in die Kabine. Stattdessen vereinte Nürnberg Können, Härte und Emotion, gewann verdient mit 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) und glich in der Serie aus.

Berlin begann zunächst drangvoller, erst in der dritten Minute kurvte Yasin Ehliz erstmals gefährlich vor das Tor der Eisbären. Dann dezimierte sich Berlin, bis auf einen zu hohen Versuch von Dane Fox und einen Schlagschuss von Ehliz brachte das Powerplay allerdings nichts ein. Wenig später legte Philippe Dupuis vor dem eigenen Tor Nick Petersen beinahe das 0:1 auf, Niklas Treutle aber rettete in höchster Not. Seinen Fehler machte Dupuis nur Sekunden später wett. Nach einem präzisen Pass von Brandon Segal behielt er die Übersicht, wartete bis Dane Fox in Position gelaufen war, der nur noch ins leere Tor einschieben musste (7.).

In den Minuten danach belohnten sich die Ice Tigers nicht für ihren Aufwand, der hohe Druck schien sie allerdings nicht zu lähmen, sondern eher zu beflügeln. Patrick Reimer, der weiter auf sein erstes Tor seit den Olympischen Spielen wartet, tanzte Blake Parlett aus wie einen Schuljungen, fand dann aber die kleine Lücke zwischen Petri Vehanen und dem Pfosten nicht. Leo Pföderl spekulierte auf einen Fehler der Berliner Defensive – und stand plötzlich frei vor dem Tor, Steven Reinprecht spitzelte die vor dem leeren Tor freiliegende Scheibe in die falsche Richtung. Nach dem ersten Drittel führten die Ice Tigers mit 1:0 – nur mit 1:0.

Auch John Mitchell verpasste es kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs, die Führung auszubauen, als er alleine auf Vehanen zulief (22.). Der sehr agile und motivierte Yasin Ehliz skatete fünf Minuten später vom eigenen Tor durch die ganze Berliner Verteidigung, belohnte sich dafür allerdings nicht. Als die Eisbären den Tigern das dritte Powerplay schenkten, nutzten diese das nur für zwei Pässe – ehe Yasin Ehliz als erster Nürnberger auf die Strafbank musste.

Glück aufgebraucht

Danach kam Berlin immer besser ins Spiel und drängte auf den Ausgleich, Niklas Treutle baute seine beeindruckende Fangquote in den Playoffs allerdings weiter aus. Egal, wo der Puck hinkam, Nürnbergs Torhüter war immer mit der Hand, Schulter oder seinen Schonern ebenfalls dort. Die Ice Tigers paarten die notwendige Härte diesmal mit einer kontrollierten Emotion und ließen sich nicht zu Strafzeiten hinreißen. Stattdessen nahmen sie den Eisbären die Lust, Eishockey zu spielen – es war bezeichnend, wie sich Jamie MacQueen am Ende des zweiten Drittels nach einem Check von Yasin Ehliz das Gesicht hielt und fast flehend den Schiedsrichter anblickte.

Dann aber war das Nürnberger Glück aufgebraucht. Die Scheibe sprang durch das Nürnberger Drittel und schließlich Louis-Marc Aubry vor den Schläger, der zum 1:1 traf (41.). In Überzahl verpassten es die Eisbären, das Spiel zu drehen, am Ende eines schwachen Nürnberger Powerplays jubelten die 7672 Zuschauer in der ausverkauften Arena wieder: Marius Möchel lauerte auf einen Abpraller – und traf zum 2:1 (46.). Niklas Treutle hielt die Führung Sekunden später sehenswert gegen Nick Petersen fest, Leo Pföderl traf auf der anderen Seite die Unterkante der Latte – kurz darauf aber ließ er die Arena beben: Einen schönen Spielzug über John Mitchell und David Steckel vollendete Pföderl mit dem erlösenden 3:1 (52.). Als John Mitchell nach einem harten Schuss des abermals sehr starken Oliver Mebus richtig stand und den Abpraller ins Tor schob, war dieses Spiel entschieden. Bolognese gab es zur Feier des Tages aber wohl nicht.

Tore: 1:0 Fox (6:51), 1:1 Aubry (41.), 2:1 Möchel (45:45/5:4), 3:1 Pföderl (51:20), 4:1 Mitchell (55:04)

Hier gibts den Live-Ticker zum Nachlesen!

Spielbericht: Michael Fischer Live-Ticker: Tarik Vahle