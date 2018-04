4:1 gegen Berlin! München spricht ein Machtwort

Das Jackson-Team bezwingt die Eisbären deutlich - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Red Bull München ist nach dem Fehlstart im DEL-Finale wieder in der Spur. Mit einem souveränen Heimsieg stellt der Titelverteidiger in der Serie auf 2:1. Wenn Berlin sich nicht etwas einfallen lässt, könnte am Sonntag schon alles entschieden sein.

Klarer Sieg: Münchens Kufencracks haben Spiel drei der Final-Serie eindeutig zu ihren Gunsten entschieden. © dpa



Klarer Sieg: Münchens Kufencracks haben Spiel drei der Final-Serie eindeutig zu ihren Gunsten entschieden. Foto: dpa



Der EHC Red Bull München ist gegen die Eisbären Berlin mit 2:1 in Führung gegangen. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch sein Heimspiel überzeugend mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) und ist nur noch zwei Erfolge vom erneuten Meistertitel entfernt.

In der dritten von maximal sieben Partien gaben Strafzeiten den Ausschlag, die Hauptstädter handelten sich die Gegentore durch Yannic Seidenberg (8. Minute), Jon Matsumoto (28.) und Michael Wolf (38.) jeweils in Unterzahl ein. Nicholas Petersen verkürzte für Berlin (44.), Patrick Hager machte alles klar (51.). Spiel Nummer vier steigt am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin.

dpa