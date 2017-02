4:1 gegen Hannover! Dursuns Traumtor eröffnet Fürth-Gala

Van den Bergh debütiert - Auch Franke und Berisha treffen - vor 2 Stunden

FÜRTH - Neun Pflichtspiele hatte Hannover 96 nicht mehr verloren. Als Zweitliga-Primus reisten die Niedersachsen in den Ronhof und gerieten dort ordentlich unter die Räder. Ein bravourös kämpfendes, spielendes und treffendes Kleeblatt fertigte das Spitzenteam mit 4:1 ab.

Das war der erste Streich! Nach Serdar Dursun herrlichem Fallrückzieher blieb 96-Keeper Philipp Tschauner nur das Nachsehen. © Sportfoto Zink / DaMa



Die SpVgg Greuther Fürth hat den Tabellenführer mit 4:1 (2:0) nach Hause geschickt. Im Freitagsspiel gegen Hannover belohnten sich die Fürther endlich für ihren hohen Aufwand, den sie schon in München betrieben hatten.

Anpfiff auf der Stadionbaustelle

Es gibt eben keine besseren Argumente als Tore. Euphorie mochte in der Baustelle Ronhof zum Anpfiff unter den 8465 Zuschauern noch nicht so recht aufkommen. Die Eröffnung des ersten Bauabschnitts der neuen Tribüne war ursprünglich für den gestrigen Freitag geplant, musste aber verschoben werden.

Nur 20 Minuten aber brauchte die Elf, die Trainer Janos Radoki auf den Rasen geschickt hatte, um den Funken überspringen zu lassen. Der Kleeblatt-Coach setzte auf die gleiche taktische Aufstellung wie beim ungerechten 1:2 in München vor einer Woche. Mit einer Dreierkette, in der diesmal Niko Gießelmann für den gesperrten Stephen Sama stand, ganz links außen feierte Neuzugang Johannes van den Bergh sein Debüt in Weiß-Grün. Vorne bekam Veton Berisha, der große Teile der Vorbereitung wegen Fußproblemen verpasste, den Vorzug vor Sebastian Freis.

Alte Bekannte am Laubenweg

Ihnen gegenüber standen die beiden Fürther Eigengewächse Felix Klaus und Edgar Prib, Letzter seit der Rückrunde sogar als Spielführer für den verletzten Manuel Schmiedebach. Eine ähnlich starke Entwicklung wie die der beiden erhofft man sich in Fürth vom 18-jährigen Patrick Sontheimer, der sein zweites Zweitligaspiel genießen durfte.

Die Spitzenreiter aus Niedersachsen wollten den Ball nicht lange in den eigenen Reihen halten und rannten sofort aufs Fürther Tor an. Doch mehr als ein Distanzschüsschen von Prib auf Megyeri sprang in der ganzen ersten Halbzeit nicht heraus. Radoki hatte es anscheinend geschafft, dass niemand in den Fürther Reihen vor Ehrfurcht erstarrte, weil der übermächtig erscheinende Gegner auf Sieg spielte. Als Khaled Narey einen weiten Rückpass auf seinen Torhüter schlug, drehte sich Radoki entnervt weg – es war eine andere Marschrichtung vereinbart. Der Erste, der sie befolgte, war Serdar Dursun nach einer Viertelstunde – mit dem Tor des Monats. Berisha leitete per Kopf einen Einwurf weiter an seinen Sturmkollegen, der den Ball im Strafraum noch einmal anlupfte und abzog. Per Fallrückzieher. Ex-Club-Torwart Philipp Tschauner konnte nur noch hinterherschauen (16.).

Es war ein besonders gelungener Gruß Dursuns an seinen Ausbildungsverein; von 2008 bis 2011 lief er als Teenager für die Niedersachsen auf. Es war der siebte Pflichtspieltreffer des gebürtigen Hamburgers, der dritte in der Liga in Folge – zehn hatte er sich zum Ziel gesetzt, nun ist er mehr als im Soll. Denn auch das 3:0 ging auf sein Konto.

Franke stockt auf

Mit dem ersten Gegentor hatten die Gäste nicht gerechnet, sie wirkten verstört. Das nützten die Hausherren aus und setzten gleich noch eines drauf. Robert Zulj, der ordentlich auf die in der Trainingswoche lädierten Zehen bekam, trat eine Freistoßflanke in den Strafraum, kurz vor der Fünfmeterlinie sprang der aufgerückte Libero Marcel Franke mit seinen 90 Kilo in den Ball und bugsierte ihn zum 2:0 über die Torlinie (21.). Und das war hochverdient. Immer wenn sich die Roten vor der Fürther Sechzehnmeter-Linie den Ball zurecht legten, spritzte ein Fürther Bein dazwischen. Die Weiß-Grünen, die die Räume geschickt eng machten, verstrickten die weiterhin nach vorne spielenden Gäste regelmäßig in Zweikämpfe, was denen gar nicht schmeckte. Es war, als verlaufe sich eine Raupe in einem Ameisenhaufen, sofort stürzten sich alle auf sie.

Mit Gesang verabschiedeten die Fans der Nordtribüne ihre Männer in die Kabine. Das gab es schon lange nicht mehr in Fürth. Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste wütend aus der Kabine. Ein Tor von Artur Sobiech pfiff Schiedsrichter Robert Kempter wegen Abseits ab (46.). Ohnehin musste er oft unterbrechen, weil es recht rauh zuging. Doch das änderte sich, als es die Spielvereinigung zwei weitere Male krachen ließ. "Zu elft hätten wir gewonnen", sagte Narey noch vor einer Woche in München. Der schwer zu liefernde Beweis geriet ihnen eindrucksvoll. Noch in der 57. Minute entschärfte Tschauner einen weiteren Schuss Dursuns, in der 65. konnte er gar nicht mehr daneben zielen. Zu genau landete die Flanke von Narey auf seinem Fuß; mutterseelenallein im Fünfmeterraum konnte er zum 3:0 einschieben. Die beiden Muslime knieten sich nebeneinander und schickten ein Dankesgebet an Allah.

Berisha - und der Ball ist wieder drin!

Hannover 96 war in seine Einzelteile zerlegt. Radoki stand in seiner Trainerzone und spendete im Minutentakt anerkennend Beifall. Nur zwei Minuten später schickte Sontheimer Berisha steil. Der umkurvte Tschauner, legte sich den Ball zu weit nach außen, doch wenn es läuft, dann gehen auch solche Bälle rein. Der herbeigeeilte Waldemar Anton rutschte an der Kugel vorbei - 4:0.

Beifall für Sontheimer, Pribs Schlusswort

Nach 74 Minuten verabschiedeten sie den neuen Publikumsliebling Sontheimer mit Applaus auf die Bank. Für ihn kam mit Adam Pinter ein weiterer Neuzugang. Ein denkbar schönes Spiel für einen Einstand, das durch Hannovers Ehrentreffer kaum getrübt wurde: Bei einem tückischenFreistoß von Fürth-Rückkehrer Edgar Prib flutschte der Ball an Freund und Feind vorbei und landete letztlich im oberen linken Eck (87.). Für 96 war dies Ergebniskosmetik, für das Kleeblatt ging wenig später die Party weiter!

SpVgg Greuther Fürth: Megyeri - Caligiuri, Franke, van den Bergh - Narey, Gießelmann - Hofmann, Sontheimer (74. Pinter) - Zulj (84. Freis) - Dursun, Berisha (70. Bolly)

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Strandberg , Sané, Prib - Bakalorz, Anton - Bech (44. Sobiech), Klaus (63. Sarenren Bazee) - Harnik (73. Fossum), Karaman

Tore: 1:0 Dursun (16.), 2:0 Franke (21.), 3:0 Dursun (64.), 4:0 Berisha (67.), 4:1 Prib (87.) | Gelbe Karten: Caligiuri, Hofmann, Zulj, Pinter, Gießelmann / Sané, Strandberg, Prib | Schiedsrichter: Kempter (Sauldorf) | Zuschauer: 8465

Martin Schano