4:1 über St. Pauli: Union klettert auf Rang eins

BERLIN - Union Berlin bezwang den FC St. Pauli mit 4:1 und setzte sich vorübergehend an die Tabellenspitze. Im ersten Spiel nach der Trennung von Uwe Neuhaus verlor Dresden mit 1:3 gegen Heidenheim. Keine Treffer fielen dagegen bei Regensburg gegen Kiel.

Traf für Union zur Führung: Grischa Prömel. Foto: Jörg Carstensen/dpa



Union Berlin - FC St. Pauli 4:1 (2:0)

Union Berlin hat St. Pauli die erste Saison-Niederlage zugefügt und dank des Siegs im Spitzenspiel vorerst die Tabellenführung erobert. Mit der Effektivität eines Topteams setzten sich die Köpenicker am Sonntag verdient mit 4:1 im Duell der zuvor ungeschlagenen Teams durch. Damit konnten die Hamburger vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei ihre Spitzenposition nicht wieder vom 1. FC Köln zurückholen. Union schob sich mit dem zweiten Saisonsieg an den Gästen vorbei und zog mit den Kölnern nach Punkten und Toren gleich.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielten Grischa Prömel (44. Minute) und Akaki Gogia (45.+2) jeweils nach langen Einwürfen die ersten beiden Treffer für den Hauptstadtklub. Per Doppelpack legte Sebastian Andersson (57./88.) nach. Henk Veermann (71.) erzielte nur noch das zwischenzeitliche 1:3 aus Sicht der Gäste. Nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden musste das Team von Trainer Markus Kauczinski damit den nächsten Rückschlag einstecken.

Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 1:3 (0:2)

Dynamo Dresden hat vier Tage nach der Entlassung von Trainer Uwe Neuhaus das erhoffte sportliche Erfolgserlebnis verpasst. Gegen den 1. FC Heidenheim verloren die Sachsen mit 1:3 und verbauten Interims-Coach und Ex-Kapitän Cristian Fiél ein erfolgreiches Debüt auf der Trainerbank. Vor 26.868 Zuschauern im DDV-Stadion sorgten Marc Schnatterer (32. Minute/Foulelfmeter und 44.) und Nikola Dovedan (69.) für den ersten Saisonerfolg der Gäste. Der eingewechselte Erich Berko (68.) hatte für die Hausherren, die am 3. Spieltag die zweite Saisonniederlage kassierten, das 1:2 markiert.

Die Gäste waren im ersten Durchgang mit zwei Standardtoren gnadenlos effizient. Schnatterer verwandelte erst einen Strafstoß und dann einen direkten Freistoß. Die Dresdner hatten Pech, als ein Treffer von Moussa Koné zum 1:1 wegen einer Abseitsstellung richtigerweise nicht gegeben wurde. Nach dem Anschluss zum 1:2 keimte bei den Sachsen Hoffnung auf, doch nur 47 Sekunden später konterte Heidenheim durch Dovedan. Koné traf in der 72. Minute den Pfosten und hatte kurz vor Schluss noch eine Chance. Ein Tor wollte den Sachsen aber nicht mehr gelingen.

Jahn Regensburg - Holstein Kiel 0:0

Regensburg hat trotz einer Vielzahl an Torchancen einen Heimsieg gegen Holstein Kiel verpasst. Beim 0:0 vor 9700 Zuschauern in der Continental Arena fehlte dem bis zuletzt anrennenden Jahn das Glück im Abschluss. Kapitän Marco Grüttner etwa traf in der 82. Spielminute mit einem Kopfball die Latte. Auch die Kieler kamen in einer munteren Partie zu einigen gefährlichen Schussversuchen. Kiel hat nach drei Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto, Regensburg vier.

Jahn-Trainer Achim Beierlorzer hatte in der Aufstellung eine Überraschung parat. Er bot erstmals in dieser Saison in der Offensive Sebastian Freis auf. Der 33 Jahre alte Routinier war ein belebendes Element und erarbeitete sich mehrere gute Abschlussmöglichkeiten. Die Kieler spielten gefällig und versuchten es meist mit Distanzschüssen. Kiels Torwart Kenneth Kronholm parierte in der Schlussphase noch einen Volleyschuss von Marc Lais (83). Für Regensburg waren es unter dem Strich zwei verlorene Zähler.

