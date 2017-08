4:2! Die Ice Tigers schmelzen die Sheffield Steelers

Nürnberger gewinnen das erste Spiel in England - vor 6 Stunden

SHEFFIELD - Für Trainer Rob Wilson war die Reise nach England eine Reise in die Vergangenheit. Von 2000 bis 2004 war Nürnberg Coach als Spieler in Sheffield aktiv. Neben all der Freude über das Wiedersehen durfte er sich auch über einen 4:2-Sieg der Ice Tigers freuen.

Historisch war die Partie in Sheffield auch ohne Rob Wilsons Vergangenheit: Es ist die erste Reise der Ice Tigers nach England in der Vereinsgeschichte. Nürnbergs Coach erwartete harte Spiele - und er behielt recht.

Am Samstagabend ging es ordentlich zur Sache. In einer chancenreichen Partie ging es über weite Strecken munter hin und her - eine Menge harter Checks inklusive.

Pohl hämmerte die Scheibe nach neun Minuten vom oberen Bullykreis aus zur Nürnberger Führung. In der 17. Minute erhöhte Fox auf 2:0. Im zweiten Drittel ging das Scheiben-Schießen weiter: Dupuis sorgte in Minute 21 für das 3:0. Zehn Minuten Später war es wiederum Fox, der für Nürnberg auf 4:0 erhöhte.

Doch auch Sheffield weiß mit der Scheibe umzugehen: In der 35. Minute verkürzte Fretter auf 1:4 aus Sicht der Engländer. Im letzten Drittel kamen die Steelers besser ins Spiel - in der 48. Minute traf erneut Fretter. Die Führung schmolz dahin, 4:2.

Doch dabei sollte es am Ende bleiben, Nürnberg behielt die Oberhand. Schon am Sonntag besteht jedoch die Möglichkeit für eine Revanche. Um 18 Uhr fliegen die Kufen beim Rückspiel wieder über das englische Eis.

