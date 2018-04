4:3 in München! Die Eisbären legen vor

Der Nürnberg-Bezwinger startet perfekt in die Finalserie - vor 18 Minuten

MÜNCHEN - Titelverteidiger EHC Red Bull München hat gleich zum Start der Final-Playoffs gegen die Eisbären Berlin gepatzt und das Auftaktduell um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verloren. In einem packenden ersten Duell gelang den Krupp-Jungs beim 4:3 der Auswärtscoup.

Berliner Kollektivjubel: Die Eisbären sind in der bayerischen Landeshauptstadt optimal aus den Final-Startlöchern gekommen. © dpa



Beim temporeichen Start in die Serie siegte die Mannschaft von Uwe Krupp, die im Halbfinale die Ice Tigers verabschiedet hatte, beim Hauptrundenersten. Vor 6142 Zuschauern bescherten Jamison MacQueen (2. Minute), Sean Backman (15.), James Sheppard (25.) und Louis-Marc Aubry (55.) den Berlinern den optimalen Start. Jonathan Matsumoto (12.), Brooks Macek (28.) und Keith Aucoin (60.). trafen für die Münchner, die als drittes DEL-Team drei Titel nacheinander gewinnen wollen. Spiel zwei steigt am Sonntag (14.30 Uhr) in Berlin.

dpa