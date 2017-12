4:5! - Ice Tigers Last Minute ausgeknockt

NÜRNBERG - 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4, 4:4 – 60 Spielminuten boten die Thomas Sabo Ice Tigers und die Schwenninger Wild Wings ein nahezu unerklärliches Eishockey-Spiel, in dem der Favorit den verdienten Vorsprung des Außenseiters viermal ausgleichen konnte. Dann beendete der Finne Markus Poukkula einen seltsamen Abend in der Verlängerung. Nürnberg blieb ein Punkt und so manch offene Frage.

Am Ende hat es leider nicht gereicht: Die Thomas Sabo Ice Tigers müssen sich nach Verlängerung den Schwenninger Wild Wings geschlagen geben. © Sportfoto Zink



Milan Jurcina versuchte es einmal. Sein Arbeitsgerät aber widersetzte sich dem Frust dieses sehr großen Eishockey-Profis. Also versuchte es Jurcina ein zweites und ein drittes Mal, dann gab der teure Schläger endlich nach. In hohem Bogen flog das Schlägerblatt von der Bank auf die Eisfläche. Jurcina wirkte trotzdem noch nicht zufrieden. Tatsächlich hatte er Glück, dass die Schiedsrichter so taten, als hätten sie seinen unübersehbaren Wutausbruch nicht gesehen.

36 Minuten waren gegen die Schwenninger Wild Wings gespielt, als Jurcina der Stimmung in der mit 5026 Zuschauern gefüllten Arena Nürnberger Versicherung Ausdruck verlieh. Auf der Eisfläche verzweifelten die Ice Tigers mit jedem abgefangenen Diagonalpass aus dem eigenen Drittel ein wenig mehr an sich selbst. Auf den Rängen dachten die ersten Fans darüber nach, ab wann man seinen Unmut über die Leistung gegenüber einer Mannschaft Luft machen darf, die in dieser Saison bislang alle Erwartungen erfüllt hatte.

20 Spielminuten später standen die Zuschauer auf, um ein Team anzufeuern, das seinen Frust doch noch sinnvoll kanalisierte. Dann traf Anthony Rech für Schwenningen aus eher ungünstigem Winkel zum verdienten 4:3 für die Gäste (57.). Die Ice Tigers mussten sich erneut sammeln, Niklas Treutle machten einem sechsten Feldspieler Platz und Philippe Dupuis glich erneut aus (59.). In der Verlängerung wurden die Wild Wings mehrfach zum Siegtreffer aufgefordert, aber selbst Poukkulas 5:4 wirkte haltbar. Eishockey bleibt ein rätselhafter und kaum vorhersehbarer Sport.

Natürlich gibt es Erklärungsversuche für diesen unkonzentrierten, fahrigen, uninspirierten Auftritt: Für die Ice Tigers war es das siebte Spiel in 15 Tagen (allerdings galt das auch für die Gäste aus dem Schwarzwald). In dieser Zeit fuhren sie nach Bremerhaven, Krefeld und Iserlohn (allerdings sind diese Entfernungen auch für Schwenningen Alltag in der DEL). Und natürlich ist es für keine Mannschaft möglich, alle 52 Partien der Punkterunde mit der selben Konzentration und mit dem selben Einsatz zu absolvieren. Trotzdem bleibt die Frage, was innerhalb von fünf Tagen aus diesen Spielern geworden ist, die noch am Sonntag gegen den Meister von 2016 und 2017 allesamt nahezu perfektes Eishockey angeboten hatten.

Das Spiel hatte wild und wider Erwarten höchst unterhaltsam begonnen. Schwenningen in Nürnberg, das ist seit dem Rückkehr der Wild Wings in die DEL kein Garant für Spektakel. Gerade aber die Phase nachdem Tobias Wörle eine Kick-Vorlage von Nürnbergs Torhüter Niklas Treutle zur Führung nutzte (6. Minute) zeigte, wie abwechslungsreich DEL-Eishockey unter diesen Voraussetzungen sein kann. Schwenningen zählt zu den Überraschungsmannschaften dieser Spielzeit und trat auch in Nürnberg mit Selbstvertrauen und Spielfreude auf. John Mitchell glich nach einem feinen Solo zwar nur 16 Sekunden später aus, in dem Power-Play kurz danach hatten die Ice Tigers in zwei Minuten zudem Chancen für zwei Drittel. Schwenningen aber blieb gefährlich und nutzte die Nürnberger Fehler ähnlich unerbittlich wie die Roosters beim 0:4 am Mittwoch in Iserlohn. Rech ließ sich von Oliver Mebus zum freien Torschuss einladen. Der französische Nationalstürmer bedankte sich mit dem 1:2 (15.).

Im zweiten Drittel zeigte sich dann endgültig, dass die umfangreichen Umstellungen Rob Wilsons eher für Verwirrung sorgten. Der Cheftrainer hatte nur die derzeit hadernde Paradereihe intakt gelassen, um vier gleichwertige Reihen aufbieten zu können – zumindest auf dem Papier. Nach Patrick Reimers 2:2, mit dem der Kapitän eine Phase grotesker Nürnberger Überlegenheit beendete (22.), wollte den Ice Tigers nur noch wenig gelingen. Auf der anderen Seite trafen die Schwenninger zweimal den Pfosten, Damien Fleury traf ins Tor, weil ihn Mitchell nicht daran hindern wollte.

Die Ice Tigers aber reagierten: Wilson machte seine Umstellungen rückgängig und ließ Petr Pohl, Marius Möchel und Marco Pfleger sitzen. Die Mannschaft dominierte, weil sie Tempo und Intensität erhöhte. Milan Jurcina traf mit einem Schlenzer von der blauen Linie, weil Mebus dem Schwenninger Torhüter die Sicht genommen hatte. Es war nur Auftakt für eine immerhin abwechslungsreiche Schlussphase. Am Sonntag (19 Uhr) haben die Ice Tigers bereits die Möglichkeit sehr vieles besser zu machen.



Nürnberg: Treutle; Gilbert/Weber, Jurcina/Mebus, Aronson/Festerling, Köppchen – Pföderl/Steckel/Möchel, Reimer/Reinprecht/Ehliz, Pohl/Dupuis/Fox, Segal/Mitchell/Pfleger. - Tore: 0:1 Wörle (5:01), 1:1 Mitchell (5:17), 1:2 Rech (14:39), 2:2 Reimer (21:28), 2:3 Fleury (27:54), 3:3 Jurcina (49:00), 3:4 Rech (56:41), 4:4 Dupuis (58:17/6-5), 4:5 Poukkula (62:40). - Schiedsrichter: Iwert/Schütz. - Zuschauer: 5026.

SEBASTIAN BÖHM