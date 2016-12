5:1! Die Ice Tigers malträtieren Mannheim

Segal hat im ewigen Duell mit den Adlern das Schlusswort - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Eine ausverkaufte Nürnberger Arena, fünf Ice-Tigers-Tore – noch dazu gegen den Erzrivalen aus Mannheim und ein prügelnder Brandon Prust. Wieviel mehr Zutaten braucht ein Eishockeyfest? Keine! Das Team von Rob Wilson begeisterte beim 5:1 im Spitzenspiel die Heimfans.

Kaum ein Durchkommen gab es für die Adler Mannheim (in Weiß) gegen Nürnberg. © Sportfoto Zink / ThHn



Kaum ein Durchkommen gab es für die Adler Mannheim (in Weiß) gegen Nürnberg. Foto: Sportfoto Zink / ThHn



Es war der sechste Sieg in Folge. Doch Statistiken waren an diesem stimmungsvollen Abend in der Arena Nürnberger Versicherung nebensächlich. Beim 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) gegen den ewigen Rivalen und aktuellen Verfolger zeigten die Thomas Sabo Ice Tigers, warum sich in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) derzeit mindestens die zweitbeste Mannschaft sind.

In jedem außergewöhnlich guten Eishockeyspiel gibt es einen Moment, in dem sich das Geschehen von der Geschichte und der aktuellen Tabellensituation, einen Moment, ab dem alle Spieler voll in ihrem Können aufgehen, ab dem sie ihre Fehlerquote bei maximalem Einsatz minimieren. Dieser Moment war am Mittwochabend in der 21. Minute erreicht.

Der Mannheimer Chad Kolarik hatte gerade das vierte Tor an diesem Abend erzielt, da beschlossen beide Teams das neutrale Drittel nur noch zum Wechseln zu nutzen. Das Spektakel war da bereits vorüber: Die Ice Tigers führten mit 3:1, weil Mannheims Nationaltorhüter Dennis Endras das Spiel verletzt von der Pressetribüne aus verfolgte; weil Danny Syvret mit Unterstützung des Manheimer Ersatztorhüters Youri Ziffzer sein erster Tor für Nürnberg erzielt hatte (4. Minute); weil kurz darauf auf Leo Pföderl traf (9.); weil Marco Pfleger nach Aaron Johnsons hartem Check gegen den Kopf einfach auf dem Eis blieb, um das Foul mit dem 3:0 im Power-Play zu bestrafen (18.); und weil die Ice Tigers nicht unbedingt besser, aber konzentrierter und schneller waren als der ewige Rivale.

Das Video-Fazit zum 1. Drittel:

Was anders als in so vielen der 120 bisherigen Begegnungen beinahe keine Rolle gespielt: Härte, Unfairness und, von Johnsons Ellbogeneinsatz mal abgesehen, brutale Fouls. Milan Jurcina, Nürnbergs slowakischer Verteidigungsrammbock, wählte zwischen wuchtigen Checks und feinem Florett zwar immer wieder das richtige Maß. Aber auch sein Spiel war nur der Beweis dafür, dass diese Partie eine Angelegenheit für intelligente Spieler war.

Gerade als Mannheims Wut durch Kolariks schnellen Anschlusstreffer befeuert wurde, passten die Ice Tigers ihren Stil sofort an und nahmen den Adlern durch ihre konsequente Verteidigungsarbeit den Schwung und trotzdem jede Gelegenheit zum schnellen Umschaltspiel. Jesse Blacker traf in diesem rasanten Mitteldrittel die Latte (35.). Einmal hatte Mannheim trotzdem jubeln dürfen.

David Wolf hatte das Tor knapp verfehlt, den Abpraller von der Bande aber drückte Jamie Tardif über die Linie (18.), bei der Sichtung des Videomaterials aber konnten sich die Schiedsrichter einen Grund aussuchen, weshalb den Treffer nicht gaben: hoher Stock oder Behinderung des Torhüters (Joudrey hatte Jochen Reimer zuvor mit dem Schläger auf der Brust getroffen). So aufregend wurde es im Schlussdrittel nicht mehr. David Steckel, Patrick Reimer und Steven Reinprecht vergaben noch ein paar Großchancen. Mannheim drückte, ohne Druck zu machen.

Nürnbergs Abwehr um den starken Brett Festerling, dessen Vertragsverlängerung bis 2020 zuvor bekannt gemacht worden war, empfing und stoppte die Adler meist bereits an der blauen Linie. Die Folge: Ein harter Check von Jesse Blacker gegen seinen Verteidigerkollegen Mathieu Carle leitete einen Konter, den Leo Pföderl via Brandon Prust lässig abschloss.

Und dann bekamen die 7672 Zuschauer, was sie wollten: Mannheims Provokateur forderte Prust zu einer persönlichen Auseinandersetzung heraus – und bezahlte das mit einigen schmerzhaften Kopftreffern.

Auf dem Eis klopften die Ice Tigers anerkennend mit ihren Schlägern, die Fans erhoben sich von ihren Sitzen und Brandon Segal beendete ein außergewöhnlich gutes Eishockeyspiel mit dem Treffer zum 5:1.

Sebastian Böhm