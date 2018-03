5:1 in Köln! Clevere Ice Tigers lösen Halbfinal-Ticket

Geschickt und zielstrebig: Nürnberger besiegen die Haie deutlich - vor 1 Stunde

KÖLN - In der Domstadt machen die Ice Tigers den Deckel drauf. Patrick Köppchens Torpremiere bringt abgeklärt agierende Nürnberger in Köln auf Kurs. Im zweiten Drittel sorgte spätestens der reaktionsschnelle Dane Fox für den entscheidenden Fingerzeig in Richtung Vorschluss-Serie.

Ab ins Halbfinale! Yasin Ehliz und seine Nürnberger Spielkameraden beeindruckten beim 5:1 in Köln. © dpa



Ab ins Halbfinale! Yasin Ehliz und seine Nürnberger Spielkameraden beeindruckten beim 5:1 in Köln. Foto: dpa



Es gibt Berliner Journalisten, die hatten schon lange vor dem ersten Bully zum sechsten Viertelfinalspiel zwischen den Eishockeymannschaften aus Nürnberg und Köln gewusst, was danach passieren würde – und sich ein Hotelzimmer für die Nacht auf den Ostersonntag gebucht. Und tatsächlich werden keine Storno-Kosten anfallen. Dank des 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) in Köln empfangen die Ice Tigers am Karsamstag die Eisbären aus Berlin.

Die Thomas Sabo Ice Tigers, einst der ewige Viertelfinalist, haben zum dritten Mal in Folge das Halbfinale in der Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht – und das auf erstaunlich souveräne Weise. Nach dem 1:3 zum Serienstart vor eigenem Publikum steigerte sich die Mannschaft von Cheftrainer Rob Wilson von Spiel zu Spiel und übernahm spätestens nach der zweiten, eher unglücklichen Heimniederlage die Kontrolle über diese Playoff-Serie. Das Glanzstück war dabei dieser dritte Sieg im dritten Spiel in Köln. Taktisch kann man auf fremdem Eis kaum auftreten. Die Tore von Patrick Köppchen (12. Minute), Yasin Ehliz (25.), Dane Fox (37.), John Mitchell (39.) und Leo Pföderl (59.) waren nur die Konsequenz aus einer konzentrierten Gesamtleistung.

Nervöse Haie, gefällige Gäste

Die Haie wirkten dagegen nervös – von der ersten Minute an. Aufbauspiel gelang allenfalls zufällig. Aus einem der vielen Fehlpässe resultierte die Nürnberger Führung. Über Umwege gelangte der Puck zu Köppchen an die blaue Linie und von dort ins Tor. Bei den Gastgebern sorgte das nicht für Ruhe, im Gegenteil. Eine verunglückte Befreiung in Unterzahl von Kai Hospelt führte zu Yasin Ehliz' 2:0 – die Strafe gegen die Haie war da gerade abgelaufen. Nur einmal blieb es nicht bei der Andeutung von Kölner Playoff-Härte.

Philippe Dupuis blieb nach einem brutalen Ellbogencheck von Fredrik Eriksson liegen, musste danach vom Eis geführt werden und konnte nicht mehr weiterspielen. Der ehemalige Nürnberger Verteidiger durfte hingegen trotzdem weitermachen. Er wurde vom Karma bestraft. Der Schwede bremste den Puck zum 1:4 ins Tor. Zwischendurch hatte noch Fox im Powerplay getroffen. Außer Sebastian Uviras Anschlusstreffer (27.) gelang diesen Haien gar nichts mehr.

Im Schlussdrittel führte das Publikum vor, wie leise eine mit 14.218 Zuschauer gefüllte Arena sein kann. Nur im Oberrang sangen die Nürnberger Fans schon lange vor Pföderls Treffer ins leere Tor: "Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin." Auch das stimmt. Am Donnerstag (19.30 Uhr) beginnt die Halbfinalserie gegen die Eisbären in der Arena am Ostbahnhof.

Hier gibt's die Partie zum Nachlesen im Live-Ticker:

Spielbericht: Sebastian Böhm, Live-Ticker: Alexander Aulila