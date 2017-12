5:2-Heimsieg: Die Ice Tigers krallen sich die Adler

Die Wilson-Schützlinge bezwingen am zweiten Weihnachtsfeiertag Mannheim - vor 10 Stunden

NÜRNBERG - Das Weihnachtsfest ruhig und besinnlich ausklingen lassen? Nicht so bei den Thomas Sabo Ice Tigers. Nürnbergs beste Eishockeyspieler waren am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags gegen Mannheim gefordert. Dabei ließen sich die Wilson-Schützlinge auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen.

Jubelte über seinen Treffer zum 1:1-Ausgleich: Nürnbergs Leo Pföderl. Foto: Roland Fengler



Die Geschichte wäre perfekt gewesen. Der Mann, dem es gefällt, dass er Wild Bill genannt wird, kehrt zurück, weil offenbar nur noch er allein für Ordnung sorgen kann. Ordnung aber will sich nicht einstellen, noch nicht einmal einen Tag vor Heiligabend, noch nicht einmal in einem der wichtigsten Heimspiele der Saison. Weshalb Wild Bill die freien Tagen strich und seine größtenteils nordamerikanisch geprägte Mannschaft sowohl am ersten als auch am zweiten Weihnachtsfeiertag aufs Eis bestellte.

Tatsächlich aber war es keine Disziplinierungsmaßnahme. William "Wild Bill" Stewart hat in seiner kurzen Zeit als Feuerwehrmann der Adler Mannheim bereits Grundsatzreden halten und den prominentesten Spieler aus dem Aufgebot streichen müssen - Traineralltag für einen Mann, der bereits einen Schwächeanfall auf der Bank vorgetäuscht hat, um einem Betreuer Zeit zu geben, um einen Schlittschuh von Jan Alston zu schleifen, der sein Team in der Kabine eingesperrt und nach einer Niederlage in Nürnberg eine Wasserflasche durch ein Busfenster geschmissen hat. Das Feiertagsprogramm aber hat sich nicht der wilde Kanadier ausgedacht, sondern die Deutsche Eishockey Liga. Zwischen den Jahren gehört der DEL die volle Aufmerksamkeit, weshalb alle zwei Tage ein Spieltag angepfiffen wird.

Das lohnt sich. In Nürnberg hatten am Dienstagnachmittag 7446 Zuschauer Lust auf eine Fortführung der von Blut und Tränen getränkten Rivalität zwischen den Ice Tigers und den Adlern. Und offenbar hatten auch die Spieler Lust auf Härte nach viel zu wenig Besinnlichkeit. Das 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) war zunächst hochintensiv, dann spektakulär und erst zuletzt Routine, vor allem aber war es immer rasant.

Ice Tigers von Beginn an selbstbewusst

Am Samstag noch hatte Stewarts Mannschaft zu Hause verloren, gegen jene Mannschaft, gegen die sie auf keinen Fall verlieren darf. Nach dem 2:4 gegen Schwenningen (aktuell: Fünfter) trennten die Adler (Neunter) und die Ice Tigers (Zweiter) vor dem Eröffnungsbully 25 Punkte. Dennoch war es keine Überraschung, dass danach kein Unterschied zu sehen war. Nominell stellt Mannheim auch weiterhin eine der besten Mannschaften der Liga, dieses Potenzial aber schöpft sie augenscheinlich nur gegen Nürnberg vollends aus. Bis auf die am Rücken operierten Colten Teubert und Steven Reinprecht und Marco Pfleger (Hüftprobleme) konnte Nürnbergs Cheftrainer Rob Wilson wieder auf ein vollständiges Aufgebot zurückgreifen. Dass die Ice Tigers zuletzt ohne Mittelstürmer David Steckel und Brett Festerling regelmäßig gepunktet hatten, beschreibt ziemlich gut, warum für diesen Klub allgemeinhin eine sehr lange Saison prognostiziert wird.

Dem ewigen Rivalen stellten sich diese Ice Tigers von Beginn an selbstbewusst und mit großer Vorfreude auf Milchsäure aufschäumende Zweikämpfe. Es war kein großartiges erstes Drittel, aber ein in jeder Szene hochintensives. Nürnberg überstand 80 Sekunden bei doppelter Unterzahl, was für die angemessene Stimmung in der Arena sorgte. Patrick Reimer traf aus spitzem Winkel die Latte (18. Minute). Sehr viel mehr passierte nicht. Trotzdem hätte es unterhaltsamer kaum sein können.

Erst nach dem ersten Seitenwechsel verstand man allmählich, warum auch Wild Bill an dieser Mannschaft verzweifelt. Mannheim ging in Führung, weil Patrick Köppchen ungewohnt nachlässig gegen Luke Adam verteidigte, weshalb der Marcel Goc das 0:1 auflegen konnte (24.). Mit dem unverhofften Erfolgserlebnis aber stellten die Adler die harte Arbeit ein. Das galt auch für Chet Pickard, der an Stelle des gegen Nürnberg immer sehr ordentlichen Dennis Endras im Tor der Gäste stand. Natürlich waren die Schüsse der Torjäger Leo Pföderl (27.) und Reimer (39.) verdeckt, bei normalem Positionsspiel wären sie aber an dem Deutschkanadier abgeprallt. Dazwischen erklärte sich, warum sich Tom Gilbert so viel Zeit für sein erstes DEL-Tor gelassen hatte: 13 Sekunden nach Pföderls Ausgleich traf der NHL-Veteran im Fallen. Ansonsten kontrollierte Nürnberg das Geschehen, wirkte reifer und motivierter. Das Team spielte Schwarz, die Einzelspieler spielten in Weiß. Brett Festerling kratzte noch einmal den Puck von der Linie (49.), beinahe im Gegenzug traf John Mitchell im Power-Play. Thomas Larkin sorgte aus spitzem Winkel noch einmal für eine eher theoretische Spannung und dafür, dass Stewart Pickard vom Eis holen musste.

Wieder einmal war es Brandon Segal, der die Einladung annahm (60.). Da fiel selbst Wild Bill nichts mehr ein. Für die Ice Tigers setzen ihr Weihnachtsprogramm am Donnerstag (19.30 Uhr) fort. Dann kommen die Krefeld Pinguine zu Besuch.

Nürnberg: Jenike; Aronson/Köppchen, Jurcina/Mebus, Gilbert/Festerling, Torp – Pohl/Mitchell/Pföderl, Segal/Dupuis/Fox, Reimer/Steckel/Ehliz, Möchel/Buzas/Weber. - Tore: 0:1 M. Goc (23:38), 1:1 Pföderl (26:36), 2:1 Gilbert (26:49), 3:1 Reimer (38:21), 4:1 Mitchell (48:33/5-3), 4:2 Larkin (54:44), 5:2 Segal (59:12/EN). - Schiedsrichter: Paule/Rohatsch. - Zuschauer: 7446.

Sebastian Böhm