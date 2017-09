Nach der unglücklichen 0:1-Heimniederlage gegen St. Pauli fand der 1. FC Nürnberg beim MSV Duisburg zurück in die Erfolgsspur. Und wie: Beim 6:1-Auswärtssieg offenbarte der Club in der Defensive zwar einige Schwächen, doch Offensiv zeigte sich der FCN effizient. Der Kantersieg in Bildern!