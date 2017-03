60:74! Belgrad beendet Bambergs Comeback-Träume

Oberfranken verlieren Euroleague-Partie im serbischen Hexenkessel - vor 39 Minuten

BAMBERG - Am 24. Spieltag der Euroleague war Brose Bamberg in Belgrad zum Siegen verdammt, sollten die Oberfranken im Playoff-Rennen ihre zumindest noch theoretische Chance wahren wollen. Am Ende stand bei der 60:74-Niederlage eine enttäuschende Leistung - die nun jungen Spielern Hoffnung macht.

Schade, Brose Bamberg! Mit der Niederlage in Belgrad haben die Oberfranken nun keine Aussichten mehr auf die Euroleague-Playoffs. © dpa



Die Konstellation für Brose Bamberg war vor der wichtigen Euroleague-Auswärtspartie bei Roter Stern Belgrad klar: Nur ein Sieg zählte in der serbischen Hauptstadt, mit einer Niederlage hätte sich das Trinchieri-Team auch rechnerisch aus dem Playoff-Rennen verabschieden müssen.

Dementsprechend nervös starteten die Gäste, was sicher an der Stimmung im Hexenkessel von Belgrad lag. In der Verteidigung stimmten die Zuordnungen nicht, die Gastgeber erwischten zunächst den besseren Start in die Partie, Bamberg fand durch Fabian Causeur aber ins Spiel und so verkürzten die Oberfranken nach knapp fünf Minuten den zwischenzeitlichen Rückstand auf nur einen Punkt.

Bamberg macht es Belgrad zu einfach

Belgrad besinnte sich in der Folge auf seine Stärken: Hochprozentige Würfe in der Zone sowie Distanzwürfe. Der Vorsprung von Roter Stern wuchs im zweiten Viertel stellenweise auf 18 Punkte. Zu viele einfache Layups, zu viele Turnover der Oberfranken, die der serbische Spitzenklub zu nutzen wusste. Mit 29:43 aus Bamberger Sicht ging es dann in die Pause.

Die Halbzeit-Ansprache von Andrea Trinchieri schien in den ersten Minuten des dritten Viertels allerdings nicht gefruchtet zu haben. Auch nach der Pause zeigte sich der deutsche Meister überfordert und offenbarte vor allen Dingen in der Defensive eklatante Schwächen. Während es für Bamberg erneut Causeur war, der den frischgebackenen Pokalsieger im Spiel hielt, trafen für Belgrad, angetrieben vom dominanten Backcourt Charles Jenkins und Marko Simonovic, gleich drei Spieler des adriatischen Meisters trafen zweistellig - bei den Oberfranken gelang dies nur Causeur.

Aufholjagd nur von kurzer Dauer

Erst in den Schlussminuten des dritten Viertels wurde Bamberg dann wieder, im Angesicht des drohenden Euroleague-Aus, wach. Ein viertelübergreifender 17:0-Run brachte die Domstädter wieder voll ins Spiel. Plötzlich war noch Zeit auf der Uhr und Bamberg, allen voran der überragend aufspielende Causeur, fand seinen Rhythmus - sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive. Mit 48:56, nur acht Punkten Rückstand, und noch acht Minuten zu spielen wollten die Oberfranken nochmal zum Endspurt ansetzen.

Belgrad nutzte die kleine Schwächephase zum Durchatmen und war ebenfalls bereit für die letzten Minuten. Guard Charles Jenkins führte sein Team in der Schlussphase mit cleverem Zeitmanagement zum Sieg. Turnovers von Maodo Lo und Causeur beendeten die Hoffnungen der Bamberger.

Trotz einer leichten Überlegenheit an den Brettern war die Niederlage für das Trinchieri-Team verdient. Zu unkonstant warfen Causeur und Co. aus dem Feld, zu viele offene Dreier ermöglichten sie den Gastgebern, die diese Geschenke dankend und mit einer guten Quote von 47 Prozent annahmen. Für Bamberg sind die letzten Spiele in der Euroleague-Saison nun eine gute Möglichkeit, auch den jüngeren Spielern Einsatzzeiten gegen Europas beste Basketballer zu bieten.

Roter Stern Belgrad: Jenkins (18 Punkte), Simonovic (13), Guduric (12), Mitrovic (8), Thompson (7), Wolters (5), Lazic (3), Dobric (3), Bjelica (3), Kuzmic (2)

Brose Bamberg: Causeur (21), Zisis (9), Nikolic (9), Melli (7), Heckmann (7), Miller (3), Theis (2), Lo (2), Staiger, Veremeenko, McNeal

